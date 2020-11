Roma, 5 novembre 2020 - Appuntamento quotidiano anche oggi con il bollettino del ministero della Salute che fa il punto sullo stato dell'epidemia di Coronavirus in Italia. Ieri (qui il bollettino del 4 novembre) è diminuito il rapporto tra nuovi positivi e tamponi processati rispetto ai giorni scorsi nonostante l'aumenti rispetto a martedì dei nuovi positivi. Questi sono giorni fondamentali per capire l'andamento della curva. Domani (venerdì 6 novembre) entrerà in vigore il nuovo Dpcm con la suddivisione dell'Italia in tre zone a seconda degli scenari di rischio: zone rosse, arancioni o gialle. E oggi è il giorno delle proteste delle Regioni (Lombardia, Piemonte, Calabria e Val d'Aosta) inserite nella fascia rossa che prevede di fatto un lockdown similie a quello della primavera. La Calabria ha già fatto sapere che impugnerà l'ordinanza, mentre il ministro Speranza bolla le polemiche come "surreali". "Il nuovo lockdown pesa, ma serve unità", dice invece il premier Giuseppe Conte. Soddisfatti delle nuove misure i medici: Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo) definisce i provvedimenti "opportuni". Venerdì inoltre dovrebbe tenersi il consiglio dei ministri per varare il 'Dl ristori'. Mentre l'Inps fa sapere che finora sono state erogate 13,6 milioni di prestazioni Cig connesse all'emergenza Covid.

Torna intanto l'emergenza al Pio Albergo Trivulzio di Milano dove sono positivi 7 ospiti e 64 dipendenti. Una storia triste infine da Caltanissetta dove madre (72 anni) e figlio (50) sono morti di Covid a pochi giorni di distanza, mentre il marito e padre versa in gravi condizioni.

I dati Covid di oggi

La tabella

I territori / Veneto

Le cose vanno male oggi in Veneto. Sono infatti 3.264 i nuovi casi positivi in 24 ore (record), per un dato complessivo di 68.795 infetti dall'inizio dell'epidemia. Preoccupante balzo anche del numero delle vittime, 38 in più rispetto a ieri. Il totale dei morti (tra ospedali e case di riposo) sale a 2.516. In crescita infine gli indicatori dei ricoveri nei reparti non critici, 1.274 (+81) e nelle terapie intensive, 170 (+15).

Marche

Ancora in crescita i dati delle Marche. Sono 698 i positivi nelle ultime 24 pari al 30% dei 2.248 tamponi testati nel percorso nuove diagnosi, e pari al 20,8% del totale dei 3.349 tamponi che comprendono anche 1.001 del percorso guariti. La provincia di Ancona è la più colpita con 212 casi, seguita da Ascoli Piceno (157), Fermo (131), Macerata (101), Pesaro Urbino (79), e 18 da fuori regione. Due i morti.

Alto Adige

Nonostante sia inserito nella zona gialla, l'Alto Adige presenta anche oggi dati record. Nel giorno nel quale la città di Bolzano e altri 22 Comuni sono diventati 'zona rossa', le nuove positivita' al Covid 19 registrate sono 762 su 4.036 tamponi esaminati.

Le altre regioni

In Basilicata 167 nuovi positivi e 2 decessi.

Le altre notizie di oggi

