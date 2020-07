Roma, 25 luglio 2020 - Nuovo bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia. Si attendono a breve gli aggiornamenti sui contagi e i decessi dal Ministero della Salute, dopo che la curva epidemica ieri è tornata a scendere, seppur lievemente. Intanto, anche nel resto del mondo prosegue la pandemia di Coronavirus, apparentemente inarrestabile. In Germania "è già seconda ondata", mentre la Catalogna chiude pub e discoteche per 15 giorni. Neanche al di là dell'oceano la situazione migliora: sono infatti oltre mille i morti negli Stati Uniti. Nel nostro paese l'attenzione resta alta sui focolai e sui casi di importazione. Dalla Campania, Vincenzo De Luca, dopo aver firmato ieri la nuova ordinanza sulle misure restrittive anti-Covid, esorta ancora a "essere responsabili". E i controlli, per il rispetto delle misure anti-Covid, sono stati intensificati in varie zone del Paese: a Salerno sono arrivate le prime multe per chi non indossava la mascherina al chiuso, mentre a Roma, a Ponte Milvio, un locale è stato chiuso per due giorni, perché i dipendenti non indossavano la mascherina e vi era un forte assembramento di persone all' interno e all'esterno del bar.

Covid, il bilancio di oggi, 25 luglio

Lombardia

Per il secondo giorno consecutivo non si registrano decessi in Lombardia (che in totale sono 16.801), mentre, su 10.725 tamponi effettuati, i nuovi casi positivi al Covid-19 sono 79 (di cui 18 "debolmente positivi" e 30 a seguito di test sierologici). Inoltre, i guariti e dimessi aumentano di per un totale di 72.271 (70.399 guariti e 1.872 dimessi). In calo anche i pazienti in terapia intensiva che scendono a 13 (-4), salgono invece a 148 i ricoverati non in terapia intensiva (+4). Sono 25 a Milano e provincia i nuovi casi di positivi al Coronavirus di cui 12 a Milano città.

Emilia Romagna

Dall'inizio dell`epidemia da Coronavirus, in Emilia Romagna si sono registrati 29.461 casi di positività, 49 in più rispetto a ieri, di cui 32 persone asintomatiche individuate nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. La gran parte dei casi è riconducibile a focolai o casi già noti. In particolare, in merito alle due province nelle quali oggi si registrano più casi, in quella di Modena, degli 11 nuovi casi, in gran parte asintomatici (8), 4 sono collegati al noto caso di positività riscontrato a Riccione, la giovane turista modenese poi rientrata in città, 3 al focolaio individuato sempre nei giorni scorsi in un prosciuttificio e uno relativo a una persona rientrata dall`estero. In provincia di Piacenza, poi, dei 9 nuovi casi, anche qui in gran parte asintomatici (7), 3 sono relativi ai controlli nel comparto della lavorazione carni, 2 da tracciamento di casi precedenti e uno dal tampone che la Regione ha reso obbligatorio prima di essere ricoverati (in questo caso in una casa di cura). I tamponi effettuati da ieri sono 6.557, per un totale di 609.845.

Lazio

Nelle ultime 24 ore, nel Lazio si sono registrati 19 nuovi casi, di cui 5 di importazione, e un decesso. Lo riferisce il ministro della Salute Alessio D'Amato, che spiega: "Due casi di nazionalità del Bangladesh, 2 casi da Pakistan e 1 caso da Ucraina".

Le altre Regioni

Nelle Marche due nuovi positivi, mentre sono 8 in Puglia. Dieci nuovi casi da Coronavirus in Toscana e un nuovo contagio anche in Basilicata. In Sardegna sono tre i nuovi casi, in Calabria uno. In Sicilia, invece, "fra i numerosi migranti arrivati negli ultimi giorni a Lampedusa, risultano diversi casi di positività al Covid19, ma non sembra affatto che i meccanismi di risposta sanitaria siano immediati", scrive in una nota la Federazione sindacale di polizia (Fsp). Dopo test sierologici effettuati ai migranti, 25 sarebbero positivi.

I numeri delle Regioni

Le altre notizie di oggi

