Roma, 22 luglio 2020 - Nuovo bollettino sull'andamento del Coronavirus in Italia. Da tre giorni la curva epidemica del Covid19 è tornata a scendere e a breve si attende di sapere se gli aggiormenti di oggi, dal Ministero della Salute, su casi, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive, confermano la tendenza. L'attenzione rimane alta sui focolai, che continuano ad accendersi a macchia di leopardo sul territorio nazionale e non solo. Anche nella vicina Spagna, infatti, aumentano e preoccupano i cluster, mentre nel resto del mondo il numero di contagi è vicino a toccare quota 15 milioni. Intanto, però, arrivano buone notizie: sono stati isolati i cosiddetti "super anticorpi" che aprono a nuovi farmaci e vaccini anti-Covid, una svolta nella battaglia contro il virus, che potrà dirsi conclusa solo quando sarà disponibile un vaccino efficace.

Covid, il bilancio di oggi, 22 luglio

Pubblicheremo qui gli aggiornamenti del Ministero della Salute appena disponibili.

Toscana

In Toscana sono 10.390 i casi di positività al Coronavirus, 6 in più rispetto a ieri. Stabili i guariti a quota 8.927. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 398.693, 3.632 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 332, +1,8% rispetto a ieri. Oggi non si registrano nuovi decessi.

Lazio

Nel Lazio oggi si registrano 16 casi e due decessi. Di questi, sette sono casi di importazione: un caso di nazionalità del Bangladesh, quattro da Pakistan, un caso da Romania e un caso da India. Infine, per quanto riguarda le province, sono tre i nuovi casi nelle ultime 24h e di questi due nella Asl di Frosinone già isolati e un caso nella Asl di Latina di una donna di Formia.

Emilia Romagna

In Emilia Romagna, la situazione nel residence di Rimini, dove vive un gruppo di senegalesi ed è esploso un focolaio di Coronavirus, è "all'attenzione del dipartimento di Sanità pubblica, puntualmente monitorata e sotto controllo". Nei giorni scorsi, precisa l'Ausl Romagna, è emersa la positività di un paziente che abita nel residence, che aveva effettuato il tampone perchè contatto di un altro paziente positivo. Il paziente, asintomatico, è in isolamento domiciliare e l'Ausl ha tempestivamente messo in campo un'attività di contact tracing. Sono 51 i tamponi effettuati, anche tra gli altri ospiti del residence, tutti stranieri regolari, e al momento nove hanno avuto esito positivo, mentre si attendono i risultati degli altri.

Le altre Regioni

Nella Marche un nuovo positivo al Covid19, in provincia di Ancona. In Campania, cinque casi di positività al Coronavirus sono stati riscontrati a Castel Volturno (Caserta). "Si tratta di persone straniere - riferisce il sindaco Luigi Umberto Petrella -, provenienti dall'Est Europa. Quattro persone appartengono a uno stesso nucleo familiare. Uno dei contagiati è un minore di 14 anni". In Umbria altri due contagi.



Intanto, la Basilicata ha chiesto al governo di "predisporre all'arrivo dei migranti profilassi sanitarie in grado di impedire" nuovi focolai. "Nel caso in cui il Ministero degli Interni volesse destinarci ulteriori arrivi di migranti extracomunitari e laddove non si effettuassero tutti i protocolli sanitari previsti, mi vedrei costretto nei modi e nelle forme di legge a impedire ulteriori accessi o presenze in Basilicata", ha detto il presidente della Regione, Vito Bardi. "La nostra - ha concluso Bardi - è e rimarrà una terra accogliente e ospitale, ma lo vuole fare nella totale sicurezza dei propri abitanti e dei propri ospiti".

I numeri delle Regioni

(A breve la Tabella in Pdf)

Le altre notizie di oggi

Coronavirus, la casta dei virologi vuole zittire gli eretici

Test sierologici Covid, perquisizioni e sequestri: indagati vertici San Matteo e Diasorin

Saldi 2020, le date regione per regione. Ecco chi anticipa a luglio

Recovery fund, ecco cosa deve fare l'Italia per avere i soldi. Quota 100 in bilico

Conte, da premier per caso a vincitore in Europa. Ma è diventato davvero un leader?