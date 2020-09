Roma, 28 settembre 2020 - Bollettino sul Coronavirus in Italia del ministero della Salute, con gli aggiornamenti su casi totali, attualmente positivi, morti, guariti, ricoveri e terapie intensive. I dati saranno diffusi, come di consueto, nel pomeriggio. Continua a salire il bilancio dei casi nel mondo, dove è stato superato il milione di vittime. "Un numero impressionante e purtroppo ancora in crescita", come scrive il ministro della Salute Roberto Speranza. E' sempre più allarme in Europa, in particolare in Spagna, prima nella regione per i contagi (716.481 dall'inizio della pandemia) e in Francia dove il 32% dei focolai si registra in scuole e università. La Russia torna sopra gli 8 mila casi al giorno. In Italia si moltiplicano i piccoli lockdown locali, mentre in Campania De Luca rende obbligatorio il tampone per chi sbarca nell'aeroporto napoletano di Capodichino. Il viceministro Pierpaolo Sileri rassicura: "Non dobbiamo avere paura perché siamo pronti". Intanto anche il sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino ha annunciato un'ordinanza con la quale istituisce l'obbligo della mascherina h24 per chiunque si sposti in città. Scullino ha annunciato il provvedimento al termine di un vertice con le associazioni dei commercianti, durante il quale, nell'interpretare il Dpcm del 7 agosto e le parole del ministro Speranza, si è preso atto che non c'è obbligo di tampone per i frontalieri che si recano in Francia o nel Principato di Monaco e per i francesi che si trattengano in Italia fino a un massimo di 36 ore.

Il bollettino di oggi

Oggi 1.494 nuovi casi, con solo 50mila tamponi (circa la metà di un giorno medio). I morti sono 16.

Focolaio Covid a Bologna, dieci studenti positivi dopo la festa Erasmus

Lazio, di nuovo sopra quota 200

Torna a crescere il numero dei nuovi positivi nel Lazio. "Su circa 8mila tamponi oggi si registrano 211 casi", rende noto l'assessore Alessio D'Amato. Ieri i nuovi casi erano stati 181 su quasi 9mila tamponi. Dei 211 casi di oggi, precisa D'Amato, 73 sono a Roma. Nelle ultime 24 ore sono anche stati registrati 3 decessi.

Veneto, numeri in crescita

Salgono ancora i casi di positività al Coronavirus in Veneto, che nelle ultime 24 ore ha registrato 183 contagi in più - 27.156 dall'inizio dell'emergenza - ma nessun decesso. I soggetti attualmente positivi sono 3.621 (+131), quelli in isolamento domiciliare 8.611 (- 340). Cresce leggermente il numero dei ricoverati in ospedale, 213 (+9), e anche dei pazienti in terapia intensiva, 27 (+1).

Puglia: 90 casi, metà a Bari

Sono 90 i nuovi casi di Covid registrati in Puglia a fronte di 1.456 test effettuati nelle ultime ore. I casi sono così suddivisi: 52 in provincia di Bari, 2 di Brindisi, 22 nella Bat, 9 in provincia di Foggia, 4 di Lecce, 1 provincia non nota. Sono stati registrati 2 decessi in provincia di Foggia.

Toscana, 3 morti

In Toscana sono 85 in più rispetto a ieri i casi totali. L'età media è di 39 anni circa e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 72% è risultato asintomatico, il 19% pauci-sintomatico. Nel report odierno si registrano anche 3 nuovi decessi, con un'età media di 83 anni. Relativamente alla provincia di notifica, le persone sono decedute una a Pistoia, una a Pisa e una ad Arezzo.

Marche, pochi casi e pochi tamponi

Sono 5 i nuovi casi di 'Covid-19' accertati nelle Marche nelle ultime 24 ore, il 2,3% rispetto ai soli 217 tamponi processati nel percorso per le nuove diagnosi (ieri era il 2,6%, con 24 casi). I nuovi positivi sono stati individuati 3 in provincia di Macerata, 1 in provincia di Ancona e 1 in provincia di Ascoli Piceno. Il totale dei casi finora accertati nelle Marche dall'inizio della pandemia sale così a 7.906. I ricovrati sono +7 in 24 ore.