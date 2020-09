Roma, 1 settembre 2020 - Dopo i dati del lunedì, con il consueto numero inferiore di tamponi e dunque di contagi, si attende il nuovo bollettino sul Coronavirus in Italia (con i numeri su casi totali, attualmente positivi, morti, guariti, ricoveri e terapie intensive). Per quanto riguarda la scuola oggi sono cominciati i corsi di recupero. Il viceninistro della Salute, Pierpaolo Sileri, sui professori fragili, assicura: "Si valuterà caso per caso". Intanto a Wuhan, epicentro dell'epidemia in Cina, si torna in classe senza mascherina. Nel nostro Paese sul tavolo anche la questione della riapertura degli stadi al pubblico, con il presidente del Coni Giovanni Malagò che sposa l'idea dell'ingresso ai soli abbonati.

Lo studio: "Possibile (ma rara) la trasmissione da madre a feto"

Covid, l'aggiornamento dell'1 settembre

Campania, oltre 100 contagi

In Campania i nuovi positivi oggi sono 102 (di cui 51 viaggiatori: 19 casi dalla Sardegna, 32 da Paesi esteri), su 5.837 tamponi effettuati. Si registra anche un deceduto. Il totale dei positivi sale a 7.168, quello dei deceduti è 446. I guariti del giorno sono 18, per un totale di 4.430 guariti.

La situazione in Toscana

Sono 11.898 i casi di positività in Toscana, 40 in più rispetto a ieri (11 identificati in corso di tracciamento e 29 da attività di screening). I test eseguiti hanno raggiunto quota 544.447, 4.929 in più rispetto al giorno precedente. Gli attualmente positivi sono oggi 1.581, +0,4% rispetto a ieri. Oggi si registra un nuovo decesso: un uomo di 79 anni.

Puglia, altri 24 casi a Bari

Oggi in Puglia, sono stati registrati 3.651 test con 41 casi positivi: 24 in provincia di Bari, 7 nella provincia BAT, 4 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto, uno di provincia non nota. E' stato inoltre registrato un decesso in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 308.671 test, 860 sono i casi attualmente positivi.

Marche, 16 positivi

Sono 16 i casi di positività nelle ultime 24ore nelle Marche nel percorso nuove diagnosi: 5 in provincia di Ascoli Piceno, 5 in provincia di Pesaro Urbino, 3 in quella di Ancona, 2 in provincia di Macerata e uno fuori regione. Questi casi comprendono quattro soggetti sintomatici, quattro rientri dall'estero (Grecia, Kosovo, Albania), due rientri dalla Sardegna, cinque contatti in 'setting domestico' e un contatto in ambiente di vita/divertimento. Nell'ultima giornata sono stati testati 1.762 tamponi: 1.040 nel percorso nuove diagnosi e 722 nel percorso guariti.