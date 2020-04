Roma, 28 aprile 2020 - Il bollettino della Protezione civile, con i dati aggiornati sull'emergenza Coronavirus in Italia. I numeri su attualmente positivi, contagi, morti e guariti saranno diffusi alle 18. Intanto si avvicina la fase 2, con il suo carico di dubbi e incognite sulla ripartenza del 4 maggio. "Abbiamo fatto qualche passettino in avanti, per qualcuno non è sufficiente ma non possiamo fare di più", ha detto il premier Giuseppe Conte a Lodi, parlando delle aperture contenute nel dpcm. "Sono il primo che vorrebbe allentare le misure però per adesso dobbiamo ancora procedere così", ha aggiunto. Ripartenza che è al centro del dibattito anche in altri paesi come in Germania, dove sono tornati ad aumentare i casi con la fine del lockdown, e in Francia, che ha rinviato a giugno l'apertura delle scuole superiori.

La strage di medici e infermieri

Si aggiunge un nuovo decesso alla già lunga lista di medici che hanno perso la vita dall'inizio dell'epidemia. Con la morte dell'ematologo Luigi Macori, avvenuta ieri, il totale delle vittime sale a 152. Lo riferisce la Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo), che riporta sul suo portale listato a lutto l'elenco dei colleghi deceduti. Mentre sale a 37 il bilancio degli infermieri morti, compresi due suicidi. Lo segnala la Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche (Fnopi). "La città che ne conta di più è Napoli con 3 decessi", afferma Barbara Mangiacavalli, presidente della Fnopi. "Il 34 per cento degli infermieri deceduti prestava servizio nelle Rsa", conclude.

