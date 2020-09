Roma, 25 settembre 2020 - Nuovo bollettino sull'andamento del Coronavirus in Italia. Ieri i dati dei contagi hanno registrato un aumento (1.786 nuovi casi e 23 morti), che tuttavia resta ben lontano da quelli allarmanti della Francia e di altri Paesi. Intanto nel nostro Paese tiene banco lo scontro sulla riapertura degli stadi fino a un 25% della sua capienza. Decisamente contrario il presidente del Consiglio Superiore di Sanità e componento del Cts, Franco Locatelli, che invita alla cautela e parla di "troppi rischi". Tra i nuovi casi di positività anche l'eurodeputato Raffaele Fitto, cointagiato insieme alla moglie. Da segnalare infine che sono più di 400 le scuole già colpite da almeno un caso di Covid e 75 sono state chiuse: nel 76% dei casi riguardano studenti, nel 13% professori, il resto coinvolge altro personale.

Veneto

Crescono di 196 nuovi casi i positivi al Coronavirus in Veneto nelle ultime 24 ore, con il totale che sale a 26.598. Lo riporta il Bollettino regionale, che registra 4 decessi, con il totale a 2.173. I casi attuali di positività sono 3.336 (+64), le persone in isolamento fiduciario sono 9.051, di cui 200 positivi. sempre stabile la situazione negli ospedali, con 192 ricoverati nei reparti non critici (-6) di cui i positivi sono 140 (-4), e 24 nelle terapie intensive (+2) con 19 positivi (+2).

Toscana

In Toscana sono 14.355 i casi di positività al Coronavirus, 139 in più rispetto a ieri (53 identificati in corso di tracciamento e 86 da attività di screening). L'età media dei casi odierni è di 38 anni circa e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 74% è risultato asintomatico, il 20% pauci-sintomatico. Si registrano anche tre decessi. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 9.938 (69,2% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 709.159, 7.245 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 3.261, +3,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 111 (8 in meno rispetto a ieri), di cui 24 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registrano 3 nuovi decessi: 2 uomini e una donna con un'età media di 73,3 anni.

Sardegna

In Sardegna aumentano i casi di Covid-19: secondo l'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono 57 quelli in più accertati rispetto al bollettino di ieri. Resta invariato il numero delle vittime, in tutto 148 dall'inizio dell'emergenza sanitaria, i pazienti ricoverati in ospedale sono 122, 19 (+1) in terapia intensiva, 1.653 sono le persone in isolamento domiciliare, 42 quelle guarite. In totale sono stati eseguiti 180.110 tamponi, con un incremento di 1.956 test rispetto all'ultimo aggiornamento. Attualmente sono 3.528 i casi positivi accertati.