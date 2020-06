Roma, 25 giugno 2020 - Nuovo bollettino sull'andamento del Coronavirus in Italia, questa volta diffuso direttamente dal ministero della Salute e non dalla Protezione cvile. In crescita il numero dei contagi per la comparsa di nuovi focolai. I principali sono a Mondragone (Caserta), dove è stata istituita una zona rossa ed è arrivato anche l'Esercito, e a Bologna, dove sono stati sottoposti al tampone tutti i dipendenti del corriere Bertolini. A Genova poi si è sviluppato un focolaio in una rsa: i postivi sono 12. Intanto l'Oms lancia l'allarme sulla risalita dei casi in Europa. Negli Usa invece si sono registrati 36mila casi in 24 ore, un record da fine aprile, ma Trump taglia i fondi federali a 13 siti in cui si effettuano i test.

Il bilancio del 25 giugno

In crescita la curva epidemica con i nuovi casi che sono schizzati dai 190 di ieri ai 296 di oggi. Soprattutto a causa del raddoppio in Lombardia (passata dagli 88 casi di ieri ai 170 di oggi) e ai numeri più alti della media di Emilia Romagna e Campania per via dei focolai a Bologna e Mondragone. Il totale dei casi dall'inizio dell'epidemia sale così a 239.706. I decessi sono aumentati di 34 unità rispetto a ieri, ma la regione Marche dopo un ricalcolo ha sottratto 3 decessi precedentemente segnalati, quindi di fatto in 24 ore le vittime sono 37, contro le 30 di ieri. Il totale delle vittime è 34.678. I guariti sono 614 in un giorno, contro i 1.526 di ieri, per un totale di 186.725. Per effetto di questi dati, cala meno del solito il numero degli attualmente positivi, scesi di 352 unità a 18.303. Prosegue, ma rallenta, il calo dei ricoveri: meno 95 in regime ordinario (1.515 totali) e meno 4 terapie intensive, scese a 103. I pazienti in isolamento domiciliare sono 16.685. Infine, sono stati effettuati 56.061 tamponi contro i 53.266 di ieri.

Tutti i dati dalle regioni

Lombardia

In Lombardia, la regione più colpita dal Coronavirus, si registrano 170 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, il 57,4% del totale nazionale di 296. Inoltre si registrano anche 22 decessi sui 34 giornalieri di tutta Italia.

Emilia Romagna

Sono 47 i nuovi casi accertati di Covid in Emilia-Romagna, che portano il totale a 28.351. Di questi, 39 sono asintomatici, 37 riguardano la sola provincia di Bologna e 30, in particolare, il focolaio isolato all'azienda Bartolini. I dati diffusi dalla Regione sono però aggiornati alle 12, mentre dall'ultima rilevazione risulta che il numero di positivi nel capoluogo ha raggiunto già quota 60. Quattro i nuovi decessi, mentre Il totale delle vittime è di 4.249. Secondo i dati aggiornati alle 12 e diffusi dalla Regione, i nuovi tamponi fatti in un giorno sono stati 7.838. Continuano a calare i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi, che a oggi sono 1.068. E calano anche i ricoverati; sono undici in terapia intensiva (uno in meno di ieri), 114 negli altri reparti Covid (-3).

Liguria

Sono 14 i nuovi casi positivi al Coronavirus in Liguria segnalati nel bollettino quotidiano emesso dalla task force della Regione. Di questi, 12 sono stati registrati in una Rsa genovese.In totale i test effettuati da inizio emergenza sono 141.472, +1.562 nelle ultime 24 ore. Gli ospedalizzati in Liguria sono in tutto 57, 3 in meno di ieri, 1 ancora in terapia intensiva. I decessi registrati da inizio emergenza sono 1556.

