Roma, 2 novembre 2020 - Attesa per il nuovo bollettino sull'andamento del Coronavirus in Italia, mentre il premier Giuseppe Conte parla alle Camere per illustrare le misure del nuovo Dpcm. Il provvedimento sul quale si attende la firma prevede limitazioni alla circolazione tra le regioni così come quella delle persone nella fascia serale più tarda, la didattica a distanza per le scuole superiori, la chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi, la riduzione al 50% del limite di capienza dei mezzi pubblici locali e lo stop di musei e mostre. Resta il nodo della tutela degli anziani ei giuristi fanno presente che "isolarli è incostituzionale". Intanto si allunga la lista dei contagiati eccellenti: sono positivi anche Francesco Totti, che lo scorso 12 ottobre aveva perso il padre proprio per complicazioni legate al virus, e la moglie Ilary Blasi. Per quanto riguarda i numeri totali i decessi, infine, gli ultimi dati dicono che nel mondo sono stati superati 1,2 milioni di morti.

Indice Rt Covid, ecco le Regioni in allarme rosso

Sono 1.544 i nuovi positivi al Covid in Veneto nelle ultime 24 ore (60.797 in totale dall'inizio dell'emergenza). La Regione registra anche nove decessi in più rispetto a ieri ma un calo sostanziale delle persone in isolamento domiciliare, 1125 in meno rispetto a ieri (15.743 in totale).

In Abruzzo si registrano 478 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 94 anni), che portano il totale dall'inizio dell'epidemia a 11.519. Dei nuovi contagi 237 sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti.I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 108. Ci sono anche altre due vittime: un 69enne della provincia di Pescara e di una 78enne della provincia dell'Aquila (556 il numero totlae dei decessi). Gli attualmente positivi sono 7.091 (+458 rispetto a ieri). Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati eseguiti complessivamente 294.594 test (+3.537 rispetto a ieri). 401 pazienti (+20 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 33 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 6.657 (+447 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

In Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 218 nuovi contagi (2.557 tamponi eseguiti) e 5 decessi da Covid-19.

