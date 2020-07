Roma, 18 luglio 2020 - Nuovo bollettino sull'andamento dell'epidemia da Coronavirus in Italia con i numeri dei nuovi contagi, morti e guariti. E, mentre l'ultimo monitoraggio di ministero della Salute e Iss rileva un aumento dell'indice di contagio Rt salito sopra 1, la Spagna tocca un nuovo record di casi dall'8 maggio: 628 infezioni nelle ultime 24 ore. Anche nel resto del mondo la corsa del Covid19 non si arresta: sono oltre 14,1 milioni i positivi e 600mila i morti. Da segnalare che negli Stati Uniti, che restano il paese più colpito, 85 bambini sotto l'anno d'età sono risultati contagiati in Texas.

Emilia Romagna

Sono 40 i nuovi casi di positività registrati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna. Secondo il bollettino della Regione, la gran parte dei nuovi contagi (individuati grazie a 4.775 tamponi) sono riconducibili a focolai già noti e a persone rientrate dall'estero. Fra questi, 25 sono asintomatici. Si conta un nuovo decesso, nel Riminese. A fronte di 33 nuove guarigioni, i casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 1.234 (6 in più di ieri). Restano 8 i pazienti in terapia intensiva e scendono a 85 (-2 rispetto a ieri) quelli ricoverati negli altri reparti Covid.

Veneto

In Veneto oggi si registrano 25 positivi in più rispetto a ieri, per un totale di 19.559 dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Al momento sono 525 i casi attualmente positivi. Sono 1.722 le persone in isolamento, 16.985 i negativizzati, 129 i ricoverati di cui 8 in terapia intensiva, 3.689 i dimessi, 2.049 i decessi totali.

Lazio

Nel Lazio si sono registrati 20 nuovi casi, "di questi 13 sono d'importazione". A segnalarlo l'assessore alla Sanità regionale, Alessio D'Amato, precisando che i 13 casi di importazione sono cosi' suddivisi: 11 sono di nazionalita' del Bangladesh, un caso riguarda un rientro dall'Iraq e uno dall'India.

