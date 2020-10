Roma, 11 ottobre 2020 - Nuovo bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia. Si attendono gli aggiornamenti del ministero della Salute su casi, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive. Negli ultimi giorni la risalita dei nuovi positivi ha messo in allerta ed è atteso il nuovo Dpcm con le misure di contenimento dei contagi da Covid. Gli scenari, da seguire a seconda dell'evoluzione dei casi, sarebbero tre, ma l'obiettivo dichiarato del governo resta quello di evitare a tutti i costi un nuovo lockdown. Intanto, il Viminale precisa l'obbligo di indossare la mascherina anche per attività motoria all'aperto. E a tal proposito sono costate care le manifestazioni ai negazionisti: 90 di loro sono stati multati (da 400 a 1000 euro) perché non avevano le protezioni di sicurezza.

Covid, il bilancio dell'11 ottobre

I numeri delle Regioni

Lazio

"Su quasi 13 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 371 casi, 4 i decessi e 30 i guariti. Nella regione - spiega in una nota l'assessore Alessio D'Amato - si registrano per il secondo giorno consecutivo dati in leggera flessione ma non bisogna abbassare la guardia , occorre essere rigorosi nei comportamenti. Drive-in migliorano le prestazioni grazie anche al potenziamento della rete".

Emilia Romagna

Dall'inizio dell'epidemia da Covid, in Emilia-Romagna si sono registrati 37.681 casi di positività, 384 in più rispetto a ieri, di cui 171 asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Dei 384 nuovi casi, 137 erano già in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone, 162 sono stati individuati nell'ambito di focolai già noti. Si è registrato un nuovo decesso in provincia di Parma con il numero totale dei decessi che sale dunque a 4.495. L'età media dei nuovi positivi di oggi e' 43,8 anni

Toscana

In Toscana sono 18.160 i casi di positività al Coronavirus, 517 in più rispetto a ieri (350 identificati in corso di tracciamento e 167 da attivita' di screening). Oggi si è inoltre registrato un altro morto: si tratta di una donna di 76 anni della provincia di Grosseto. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 10.844 (59,7% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 839.508, 11.394 in più rispetto a ieri. Sono 8.150 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 6,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 6.142, +8,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 217 (27 in più rispetto a ieri), di cui 31 in terapia intensiva (1 in più).

Marche

Nuovo record di positivi nelle Marche: sono 108 su 2385 tamponi: 1438 nel percorso nuove diagnosi, dove ieri erano stati 1.311. La maggior parte dei contatti in ambiente domestico.

Puglia

Sono 212 i casi positivi in Puglia: 71 in provincia di Bari, 4 in provincia di Brindisi, 26 nella provincia Bat, 95 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Lecce, 10 in provincia di Taranto. E' stato registrato 1 decesso in provincia di Foggia. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 453.950 test. 5.097 sono i pazienti guariti. 3.807 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 9.512.

Le altre Regioni

Settantasette i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono 143, invece, in Sardegna.

