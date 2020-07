Roma, 1 luglio 2020 - Nuovo bollettino sull'epidemia di Coronavirus in Italia. Secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute oggi si registrano 187 nuovi casi, in aumento rispetto a ieri quando ne erano stati 142, mentre sono 21 i decessi da Covid19. Inizialmente, il numero comunicato dal Ministero era 182, ma la Regione Marche ha poi comunicato un ricalcolo: 4 decessi precedentemente segnalati non risultano classificabili come Covid positivi. La Regione Puglia ha comunicato di aver registrato e poi eliminato dal calcolo un caso duplicato. Oggi sono stati effettuati più tamponi: 55.366 contro i 48.273 di ieri.

Negli ultimi giorni, il trend dei contagi sembrava mantenersi in discesa, ma la guardia resta alta. Stando infatti alle affermazioni di Guido Silvestri, docente alla Emory University di Atlanta, una seconda ondata di Coronavirus è "possibile". Perché? "Perché prima del Sars-CoV-2 sono apparsi sei Coronavirus - spiega Silvestri -, che sono entrati nella popolazione umana e di questi sei, due poi sono spariti, ovvero la prima Sars e la Mers, mentre gli altri quattro sono rimasti e sono diventati virus stagionali, che si affacciano generalmente tra l'inizio dell'inverno e l'inizio della primavera".

Intanto, nel resto del mondo l'epidemia da Covid19 non si arresta e, di fronte all'emergenza, spunta il primo farmaco anti-Covid. Approvato qualche giorno fa dall'Ema (Agenzia europea del farmaco), il Remdesivir potrebbe essere la prima risposta al Coronavirus, ma al momento sarà a disposizione degli americani: Trump infatti ha sottoscritto un accordo per 500mila dosi, il 100% della produzione, non lasciando niente al resto del mondo.

Speciale Coronavirus

Covid, bilancio dell'1 luglio

Risale la curva dei contagi. Sono 187 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, per un totale di 240.760 casi dall'inizio dell'emergenza, in base ai dati diffusi dal Ministero della Salute. I contagi sono quindi in aumento rispetto a ieri, quando se ne erano registrati 142. Dei nuovi casi, 109 sono in Lombardia, il 59,8% del totale in Italia. Le vittime nelle ultime 24 ore sono invece calate a 21 (ieri erano 23). I morti per Coronavirus salgono così a 34.788. Sono 469 le persone guarite dal Coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, per un totale di 190.717 dall'inizio dell'emergenza, mentre sono 15.255 gli attualmente positivi, calati di 308 persone (-1,98%).

Lazio

"Oggi, nel Lazio, registriamo un dato di 9 casi positivi e 2 decessi". Lo rende noto l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, precisando che 3 dei 9 nuovi casi sono stati registrati a Roma città. Poi l'assessore ha aggiunto: "Per quanto riguarda la valutazione settimanale del ministero ci attendiamo un valore Rt in calo. Si conferma l'ottimo contact tracing: per il 100% dei casi è stata effettuata una regolare indagine epidemiologica. Continua il trend in discesa delle terapie intensive occupate".

Lombardia

Sono 109 i nuovi casi registrati oggi in Lombardia, di cui 49 a seguito di test sierologici e 31 'debolmente positivi'. Sono 6 invece i morti e, dall'inizio dell'epidemia, i decessi sono 16.650. Nel Milanese si sono registrati 21 nuovi casi di Coronavirus, di cui 10 in città. Sono stati effettuati 8.427 tamponi, mentre i guariti/dimessi sono 225. Oggi in Lombardia i pazienti affetti da Coronavirus in terapia intensiva sono calati di una unità a 41, mentre i ricoverati sono scesi di 20 a quota 277.

Sono iniziati oggi i test sierologici da parte dell'Ats di Bergamo ad Alzano, Nembro e nei Comuni della Valseriana, alcuni dei territori più colpiti dal Coronavirus. "Partiti i test e i tamponi" ha annunciato su Facebook il sindaco Camillo Bertocchi. "Ottima organizzazione e nessun intoppo all'avvio dei test - ha aggiunto -. Ringraziamo le tante persone che hanno lavorato e stanno lavorando a questo progetto".

Emilia Romagna

Ci sono 16 casi in più in Emilia Romagna (28.508 dall'inizio dell'epidemia), nove sono asintomatici. I nuovi casi sono l'effetto di 3.882 tamponi fatti nelle ultime 24 ore, a cui si aggiungono 1.397 test sierologici, fatti sempre da ieri. Le nuove guarigioni sono 20, per un totale di 23.242. Scendono i casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, che a oggi sono 1.002 (otto in meno rispetto a ieri). Si registrano però quattro nuovi decessi: un uomo e tre donne. In particolare si tratta di tre decessi nella provincia di Bologna e uno in quella di Rimini.

Toscana

Sono 10.254 i casi di positività al Coronavirus in Toscana, 4 in più rispetto a ieri. I guariti raggiungono quota 8.825, mentre i tamponi eseguiti 341.165, 4.055 in più rispetto a ieri. Si registrano due nuovi decessi: un uomo e una donna, con un’età media di 73 anni.

Marche

Un solo nuovo contagio oggi nelle Marche. Il Gores ha comunicato nel bollettino di oggi sulla diffusione del Coronavirus, che nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale 1210 tamponi, di cui 776 nel percorso nuove diagnosi e 434 nel percorso guariti. Un caso positivo registrato in provincia di Pesaro e Urbino.

Piemonte

Si registrano 16 nuovi casi e un decesso per Coronavirus in Piemonte.

Campania

Dal report emesso dall'Asl di Caserta emerge che sono 79 i positivi attuali al Covid nel Casertano, tutti collegati al focolaio registrato a Mondragone. Di questi 43 dimorano nei palazzi ex Cirio, mentre gli altri 18 all'esterno, e resteranno in quarantena domiciliare per due settimane. Oggi è stata chiusa l'azienda agricola di Falciano del Massico, dove sono risultati contagiati dal Coronavirus 27 lavoratori, collegati al focolaio dei palazzi ex Cirio. È stato il sindaco Erasmo Fava ad intervenire con propria ordinanza disponendo la sospensione dell'attività dell'azienda, e inviando i vigili urbani per darne attuazione.

Le altre Regioni

Nessun nuovo caso in Sardegna, mentre sono 4 i guariti da Coronavirus, mentre l'Abruzzo registra 2 nuovi casi. In Calabria nessun nuovo contagio nelle ultime 24 ore.Sono 3 i nuovi casi di contagio da Covid-19 registrati in Veneto.

I numeri delle Regioni

Le altre notizie

