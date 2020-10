Roma, 29 ottobre 2020 - "E' un momento delicato, per certi versi drammatico", esordisce così il commissario staordinario all'emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, la conferenza stampa in cui fa il punto sull'andamento dell'epidemia in Italia. Arcuri snocciola i numeri del contagio, nel mondo e nel nostro Paese, per far capire la situazione. "La progressione attuale dell'indice Rt determina un raddoppio dei casi ogni settimana. E' la cruda e drammatica realtà dei numeri - dice Arcuri -. I contagiati sono 8 volte di più di 21 giorni fa, la progressione dell'Rt determina un raddoppio ogni settimana. Ogni numero vale più di mille parole".

Covid, il bollettino del 29 ottobre

Arcuri fa quindi un raffronto tra la prima ondata del Covid e quella attuale. "Il 21 marzo c'erano 6.557 contagiati, quel giorno morirono 793 italiani. Fino a quel giorno il 9% dei contagiati era morto e solo l'11% guarito. Fino a ieri, invece, il 6% dei contagiati purtroppo non c'è più, ma il 47% è guarito - dice il commissario straordinario all'emergenza -. A marzo il 52% dei positivi si curava a casa, ieri il 95%. Il 7% era in terapia intensiva, ieri lo 0,6%. Siamo in un altro mondo, prima il virus correva più forte di noi, correva e uccideva. Ora lo inseguiamo e lo colpiamo".

"Stiamo vivendo un nuovo dramma, ma per affrontarlo dobbiamo capire quanto è diverso - aggiunge -. La crescita del contagio non è mai stata così impetuosa. Fa meno danni, ma se non raffreddiamo la curva, nessun sistema sanitario, tantomeno quello italiano, sarà capace di reggere".

"Oggi tutti sappiamo che cosa dobbiamo fare, ma credo serva qualcosa di più: dobbiamo tutti muoverci il meno possibile. Perché se è vero che l'80% dei contagi avviene in famiglia, qualcuno il virus all'interno delle case lo porta".