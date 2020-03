Roma, 10 marzo 2020 – Tutti a casa per cercare di contenere la diffusione del Coronavirus. Ma la Lombardia, che resta la regione più colpita, pensa a misure ancora più drastiche. "Forse è arrivato anche il momento di inasprire ancora di più misure", ha detto l'assessore della Regione Lombardia al Welfare, Giulio Gallera, in collegamento con Agorà, su Rai. "Chiudere per 15 giorni interamente almeno la Lombardia può servire a ridurre o bloccare diffusione del virus, lo dicono gli esperti. Perché noi - ha aggiunto - altri 15 o 20 giorni con una crescita così forsennata delle persone nei pronto soccorso e nelle terapie intensive non li reggiamo, non li regge la Lombardia e non li regge l'Italia".

Intanto è morto oggi il consigliere comunale di Piacenza Nelio Pavesi della Lega. Il politico, 68 anni, era ricoverato da qualche giorno in ospedale per coronavirus. Quanto ai numeri, gli ultimi numeri diffusi dalla Protezione civile parlano di 9.172 i casi totali. E cresce anche il numero dei morti: 463, anche se si registra un aumento del numero dei guariti (742 in totale). Intanto arriva una buona notizia sul fronte della ricerca: entro la fine di marzo sarà pronto un nuovo test per rilevare la positività al Covid-19 più rapidamente, entro 60 minuti.

I nuovi contagi

Un magistrato del tribunale di una sezione Civile di Napoli è risultata positiva al coronavirus. Sarebbe stata in contatto con una persona che aveva contratto il virus nel nord Italia. Tutta la sezione al momento è stata messa in quarantena. E sempre nel capoluogo campano si registra la morte di una donna di 84 anni, ricoverata all'ospedale di Nola. L'anziana avrebbe contratto attraverso il figlio, rientrato nei giorni scorsi da Milano. L'anziana e' arrivata l'altro ieri all'ospedale di Nola, con gravi problemi respiratori, che sono poi peggiorati fino a causare il decesso. I reparti dell'ospedale nolano dove è transitati l'anziana sono stati chiusi e sottoposti a sanificazione. E si registra la vittima numero 13 nelle Marche, dove i positivi sono saliti a 394. Sei nuovi casi anche in Abruzzo, mentre in Umbria sono saliti a 37. Secondo decesso poi in Friuli, un 89enne ricoverato a Pordenone.

Ue: "Sostegno all'Italia"

Intanto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha chiamato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte "per esprimere il mio sostegno al popolo italiano". Lo ha fatto sapere la stessa von der Leyen su Twitter. "Questa mattina abbiamo lavorato alla risposta della Commissione al coronavirus in vista della teleconferenza del Consiglio europeo di questo pomeriggio - scrive -ho chiamato anche Giuseppe Conte per esprimere il mio sostegno al popolo italiano. Domani ci 'video-incontreremo'e discuteremo delle misure nazionali e del sostegno dell'UE", aggiunge.