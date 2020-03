Roma, 29 marzo 2020 - Conferenza stampa nella sede della Protezione civile per la lettura del bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia.

"Sud nuova frontiera, serve attrezzarsi"

Il Sud Italia "è ora la nuova frontiera rispetto all'epidemia da Covid-19. Per ora ci sono focolai più ristretti ma bisogna prepararsi per tempo al peggio e al rischio di un'ondata", ha dichiarato all'Ansa il virologo dell'Università di Milano Fabrizio Pregliasco, sottolineando che le Regioni meridionali possono far tesoro dell'esperienza del Nord.

Mascherine e respiratori alle regioni

Il commissario Domenico Arcuri ha annunciato che "ieri sono state consegnate 2,3 milioni di mascherine chirurgiche e 1,7 milioni di Ffp2 e Ffp3 per il personale sanitario". "Nell'ultima settimana - si legge in una nota - la media al giorno di mascherine consegnate alle regioni è stata di 3.59 milioni di pezzi, assegnati e consegnati altri 318 respiratori".

Scuole, aziende, negozi: voglia di riaprire. Ma Conte non si fida e allunga lo stop

FOCUS Il link per il download della app AutoCert19 per chi possiede un dispositivo mobile Apple: https://onelink.to/autocert19