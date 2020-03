Roma , 28 marzo 2020 - Si allunga la lista dei morti per Coronavirus in Italia. Tragico il bollettino di ieri della Proitezione civile che ha registrato il numero più alto dall'inzio dell'epidemia: 969 decessi, che portano il totale a 9.134. Quanto ai contagi il nostro Paese si attesta al secondo posto al mondo con i suoi 86.498 casi, dietro Stati Uniti (103.942) e Cina (81.897).

Veneto, rallenta la curva dei contagi

Rallenta un po' la velocità della curva di crescita in Veneto, dove però si registrano altri 280 casi di positività al Covid-19 rispetto a ieri sera. Tra questi, anche uno a Vò, rimasto a zero per molti giorni. Il bollettino della Regione segna 7.930 contagiati,dall'inizio dell'epidemia. Si contano purtroppo altri 20 decessi nei confronti dell'ultimo report; le vittime totali raggiungono quota 362.

Morti due carabinieri

Intanto oggi si registrano due vittime anche nell'Arma dei carabinieri. Si tratta del maresciallo Mario D'Orfeo, 55 anni, comandante della stazione dei carabinieri di Villanova d'Asti, e e del maresciallo maggiore Fabrizio Gelmini, di 58 anni della Stazione di Pisogne, in provincia di Brescia. Entrambi sono morti per complicanze legate al Coronavirus.

Voghera, famiglia falcidiata dal Covid-19

E' un'intera famiglia è stata falcidiata dal Coronavirus a Voghera. Secondo quanto riporta la Provincia Pavese, prima sono morti i due figli di 54 e 46 anni, Daniele e Claudio Bertucci, che erano stati ricoverati all'ospedale di Voghera. Ieri è toccato al papà Alfredo Bertucci, 86 anni, storico fabbro della cittadina in provincia di Pavia, mentre la moglie è ricoverata in gravi condizioni.

Bergamo, altre 34 bare portate via dall'esercito

Un nuovo corteo di carri militari con 34 feretri è partito da Ponte San Pietro (Bergamo) per trasportare il penoso carico fino a Gemona del Friuli, in provincia di Udine. Altri camion quattro giorni fa avevano trasportato 33 bare al forno crematorio di Borgo Panigale, Bologna.

Marche: 177 nuovi positivi

Per il nono giorno consecutivo le Marche registrano un calo del rapporto tra numero dei campioni processati dall'inizio della crisi sanitaria, arrivati a 9.884 secondo l'aggiornamento odierno del Gores, riferito alla giornata di ieri, e i 3.373 che si sono rivelati positivi: il 34,12%, rispetto al 35,27% del giorno precedente. Rispetto agli 824 campioni testati, il numero piu' alto di analisi mai effettuato finora, le positivita' sono state 177, pari al 21,48% (rispetto al 18,76% del giorno precedente, quando i test totali erano stati 437).