Roma, 26 marzo 2020 - Molto atteso il bilancio di oggi sull'epidemia da Coronavirus in Italia. Alle 18 la conferenza stampa della Protezione civile con la lettura del bollettino. Ma già a metà giornata il governatore della Lombardia Attilio Fontana ha annunciato: "Più di 2.500 persone l'aumento dei contagiati nell'ultima giornata nella regione. Non sono ancora state fatte analisi su quali zone siano più colpite. Non so se è arrivato il picco o se ci è sfuggito qualcosa, queste valutazioni spettano ai tecnici, posso solo dire che personalmente sono preoccupato".

Marche, 180 nuovi casi

Toscana, record di tamponi: 2.167 in 24 ore

Morti altri due medici, ora sono 39

Altri due medici sono morti per l'epidemia di Covid-19: sono, si apprende dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo), Antonio Maghernino, medico di continuità assistenziale di Foggia, e Flavio Roncoli, medico pensionato di Bergamo. Il totale dei camici bianchi deceduti sale così a 39 con la segnalazione da parte della federazione dei medici di medicina generale della morte anche di un altro medico di famiglia a Torino.

La mappa live dei contagi

In Spagna 9mila casi in un giorno. Europa continente più colpito