Roma, 26 giugno 2020 - La pandemia di Coronavirus in Italia (qui l'aggiornamento di ieri 25 giugno) sembra aver imboccato da giorni la fase discendente, ma i nuovi focolai di Mondragone e della Bartolini a Bologna ai quali si può aggiungere il caso dell'Hotel House di Porto Recanati nelle Marche, inducono ancora alla prudenza. Mentre il mondo scientifico si divide. Prudenza: è questa la parola chiave del messaggio lanciato oggi su La7 dalla sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa: "Anche le persone cosiddette 'debolmente positive' dovrebbero restare in quarantena". Ricordando appunto i piccoli focolai che si stanno verificando, Zampa ha detto che "possono essere chiusi e guariti, non bisogna avere paura. Chi ha fatto lo spiritoso con la app Immuni - ha aggiunto - dicendo che non funziona oggi di fronte a questi piccoli focolai li inviterei a ripensarci". Zampa sottolinea: "Non bisogna avere paura ma essere prudenti, oggi siamo in grado di governare con molta più fermezza e anche con un margine di successo" eventuali nuovi focolai.

L'Oms: "Come la Spagnola"

L'Oms con il suo direttore aggiunto Ranieri Guerra fa un parallelismo tra la pandemia di Coronavirus e la terribile influenza Spagnola: "La pandemia si sta comportando come avevamo ipotizzato. Il paragone è con Spagnola che si comportò esattamente come il Covid: andò giù in estate e riprese ferocemente a settembre e ottobre, facendo 50 milioni di morti durante la seconda ondata". Quindi c'è ancora da stare bene attenti.