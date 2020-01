Roma, 31 gennaio 2020 - Il coronavirus è in Italia. Due turisti cinesi sono risultati positivi ai test. Oggi un consiglio dei ministri per la dichiarazione dello stato di emergenza. Ieri sera Conte ha annunciato la chiusura del traffico aereo da e per la Cina.

Coronavirus, i casi in Italia

La coppia di turisti cinesi affetta dal morbo è ora ricoverata a Roma. Provenienti da Wuhan, erano atterrati a Milano il 23 gennaio e avevano fatto alcune tappe intermedie prima di arrivare 4 giorni fa in un hotel della capitale. Un caso sospetto anche in Veneto: un minore del Trevigiano rientrato da un viaggio in territorio cinese. Intanto gli ultimi voli previsti in arrivo dalla Cina e in 'schedule' prima della chiusura del traffico da e per il Paese sono atterrati all'aeroporto internazionale di Malpensa. Controllati i passeggeri arrivati stamani da Pechino. Sbarcati nel frattempo dalla Costa Smeralda ormeggiata al porto di Civitavecchia i 1.143 passeggeri che avrebbero dovuto sbarcare ieri e che sono rimasti bloccati a bordo per il sospetto caso di Coronavirus, poi rientrato.

Coronavirus, nel Fermano una bambina in isolamento

L'allerta mondiale per il virus

È di 213 morti totali e circa 2mila nuovi contagi il bilancio in Cina del coronavirus, che porta a quasi 9.700 casi di infezione confermati dall'inizio dell'epidemia. Altre 102.000 persone sotto osservazione. Pechino invierà charter per rimpatriare i residenti di Wuhan all'estero. L'Oms dichiara l'emergenza sanitaria internazionale, ma non raccomanda limitazioni a viaggi. Usa e Giappone chiedono però ai loro cittadini di non andare in Cina. Tokyo vieta anche l'ingresso alle persone infette. Il Giappone alza il livello del rischio di viaggi in Cina.