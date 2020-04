Taranto, 26 aprile 2020 - Lei, donna di montagna, sognava il mare fin da bambina. Non tanto le spiagge, le dune di sabbia o le scogliere, ma gli abissi, il profondo blu dove regnano il silenzio e i contorni sfumati. Clac, quando si chiude il portellone entra nel sogno diventato realtà. Chiara Criscitiello, laurea in biologia, sottotenente di vascello della Marina militare, è una delle cinque donne ufficiale impiegate nei sottomarini. Si divide fra il paese natale, Monteforte Irpino, in Campania, dove ha la residenza con il marito imprenditore, e la base di Taranto.



Abituata agli spazi di un sommergibile, comprende cosa provano gli italiani costretti dal virus all’isolamento?

"Per noi è più facile perché siamo addestrati. Ma per i normali cittadini è difficile abituarsi. Comunque è possibile reagire senza farsi prendere dall’ansia. La Marina militare ha diffuso un video con il decalogo del sommergibilista per abituarsi alla limitazione ambientale".



Siamo sull’attenti. Dia qualche consiglio.

"Bisogna avere la forza mentale di adattarsi pensando a vivere con serenità nella restrizione. Una delle armi vincenti per un cambiamento così improvviso è il sorriso. Ed è necessario muoversi in un gioco di squadra coinvolgendo chi è intorno a noi, cercando di avere la giornata piena, con obiettivi e ruoli divisi fra colleghi o familiari".



Agli spazi chiusi ci si abitua o è una caratteristica innata?

"Per i sommergibilisti è in parte una qualità innata, ma ci si deve allenare anche con l’addestramento. Si lavora in simbiosi, con collaborazione e adattamento agli ambienti ristretti. La strategia da adottare è la gestione del tempo, coltivando anche interessi personali e nuove passioni. Senza dimenticare l’attività fisica. Ricordo agli italiani che il tempo è un bene prezioso ed è necessario valorizzarlo in un momento come questo. Vale in un sommergibile e vale in famiglia".



Cosa si prova al termine di un lungo periodo di navigazione?

"Può anche essere di tre mesi. La sensazione più bella è il rumore del portellone che si apre. E’ straordinario rivedere la luce, il sole, la superficie del mare e sentire il vento che accarezza il volto. Anche perchè lì per lì pensi che poi a breve puoi rivedere i tuoi cari. Lo voglio comunicare agli italiani perchè proveranno la stessa sensazione quando potremo tutti di nuovo stringerci la mano e abbracciarci".



Ci si sente mai scoraggiati durante un lungo periodo di immersione?

"Sinceramente no. L’equipaggio è un corpo unico e la giornata è sempre molto impegnativa, fatta di turni di lavoro. Poi c’è il tempo per riposare, distrarsi, vedere un film, ascoltare musica, leggere. Ci sono molti momenti di socialità, ma se dovesse capitare di farsi prendere dallo scoramento i colleghi sono sempre pronti ad aiutarti".



Com’ è la convivenza fra uomini e donne?

"Non c’è distinzione. Le donne sono entrate nelle forze armate dal 1999 quindi relazionarsi con gli uomini non è un problema. E’ come essere in qualsiasi altro ambiente di lavoro. Ognuno ha i propri spazi, anche personali".



Quanti ufficiali donna sono impiegate nei sommergibili?

"Siamo in cinque. Le donne sono entrate in questa specialità solo nel 2015. Io ho frequentato il corso per ufficiali all’Accademia militare di Livorno nel 2018 ed ho scelto di entrare a far parte della componente specialistica della Marina".



Come concilia la sua professione con la famiglia?

"Mio marito, manager aziendale, è il principale punto di forza. Mi ha sempre sostenuto, consapevole di appoggiare la mia passione. Lui è il mio personal coach. E così anche i miei familiari. Certo, ci sono difficoltà, ma si superano insieme. La base presso la quale presto servizio è a Taranto, ma al termine delle missioni rientro a casa, dove ho la residenza. Non ha prezzo vedere negli occhi dei miei genitori l’orgoglio per il lavoro che svolgo".



Qual è il suo incarico a bordo?

"Sto ultimando la formazione specialistica alla scuola sommergibili. Al termine ricoprirò l’incarico di Capo reparto telecomunicazioni e informazioni operative di combattimento in uno degli otto sottomarini".



Perchè ha deciso di entrare in Marina?

"Il mare è sempre stata la mia passione. Era un sogno poter diventare un ufficiale di Marina ed immergermi negli abissi".



L’episodio che non dimenticherà mai più?

"La mia prima navigazione con il sommergibile Gazzana Priaroggia, classe Sauro. Quando, al momento dell’immersione, sentii il portello chiudersi provai emozione e un brivido fortissimo. E pensai: Ci sono riuscita".

