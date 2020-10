Roma, 9 ottobre 2020 - "Per la prima volta si registrano segnali di criticità significativi relativi alla diffusione del Coronavirus" in Italia. E' quanto affermano ministero della Salute e Istituto superiore di sanità nel monitoraggio relativo al periodo dal 28 settembre al 4 ottobre, sottolineando che "si osserva un notevole carico dei servizi territoriali che va monitorato per i suoi potenziali riflessi sui servizi assistenziali".

Indice di contagio Rt nelle regioni

Nel periodo in questione l'indice di trasmissibilità l'Rt calcolato sui casi sintomatici è pari a 1,06. L'indice di contagio Rt supera il valore soglia di 1 in 13 regioni e 2 province autonome, a Trento e Bolzano. La Campania ha il valore maggiore, con 1.24, seguita da Sicilia con 1,22 e da Trento a 1.18. Migliori il Molise con 0.61, Emilia Romagna a 0.84 e Marche con 0.91

Covid, il bollettino del 9 ottobre

Attivi 3.805 focolai

Sono stati riportati complessivamente 3.805 focolai attivi, di cui 1.181 nuovi, entrambi in aumento per la decima settimana consecutiva (nella precedente settimana di monitoraggio erano stati segnalati 3.266 focolai attivi di cui 909 nuovi). Sono stati riportati focolai nella quasi totalita' delle province (104/107). La maggior parte di questi focolai continua a verificarsi in ambito domiciliare (77,6%). Continua a scendere la percentuale dei focolai rilevati nell'ambito di attività ricreative (4,1% vs 4,5% la settimana precedente). In lieve aumento i focolai in cui la trasmissione potrebbe essere avvenuta a scuola. Rimane tuttavia complessivamente una dinamica di trasmissione limitata pari al 2,5% di tutti i nuovi i focolai in cui è stato segnalato il contesto di trasmissione.

Su i ricoveri

Il monitoraggio evidenzia, inoltre, che a livello nazionale continua a salire il numero di persone ricoverate (3.287 contro 2.846 in area medica, 303 contro 254 in terapia intensiva nei giorni 4/10 e 27/9, rispettivamente) e, conseguentemente, aumentano i tassi di occupazione delle degenze in area medica e in terapia intensiva.

Crescono i sintomatici

Il Covid oggi circola in tutto il paese. Continuano ad aumentare i nuovi casi segnalati in Italia per la decima settimana consecutiva con un'incidenza cumulativa negli ultimi 14 giorni di 44,37 per 100.000 abitanti (periodo 21/9 - 4/10 contro il 34,2 per 100.000 abitanti nel periodo 14/9 - 27/9). Si osserva anche un aumento nel numero di casi sintomatici nello stesso periodo (8.198 casi sintomatici nel periodo 21/9-4/10 contro 6.650 casi sintomatici nel periodo 14/9 - 27/9).

Necessari comportamenti rigorosi

"E' obbligatorio adottare con consapevolezza comportamenti individuali rigorosi, in particolare il distanziamento fisico e l'uso delle mascherine, al fine di limitare il rischio di trasmissione per evitare un ulteriore e più rapido peggioramento dell'epidemia", si legge ancora nel report. È "essenziale evitare eventi e iniziative a rischio aggregazione in luoghi pubblici e privati ed è obbligatorio adottare con consapevolezza comportamenti individuali rigorosi al fine di limitare il rischio di trasmissione per evitare un ulteriore e più rapido peggioramento dell'epidemia".