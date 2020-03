Messina, 236 marzo 2020 - Come un eterno gioco dell'oca. Sbarcate finalmente in Sicilia dopo 72 ore trascorse in attesa a Villa San Giovanni, porto di Reggio Calabria sullo Stretto, un centinaio di persone - di rientro dal nord, blindato per il contagio del coronavirus -, sono ora 'chiuse' in un hotel di Messina.

Questa mattina il sindaco Cateno De Luca si è presentato con mascherina e guanti sotto l'albergo. In un video postatpo su Facebook - il suo modo preferito di comunicare -, denuncia: "Qui ci sono anche donne e bambini di 8 mesi. Non me ne vado fino a quando non saranno liberate queste persone che sono state sequestrate ieri notte".

Noto per le sue posizioni intransigenti, De Luca aveva fin da subito dato parere favorevole alla partenza di chi era rimasto bloccato dalle regole, in particolare dall'ordinanza dei ministri della Salute e dell'Interno che vietava ogni spostamento.

Ora però torna a vestire il ruolo di sindaco inflessibile: "Avevamo dato il nostro parere favorevole per risolvere questa vergogna di Stato - spiega De Luca -. Queste persone non dovevano assolutamente arrivare a Villa, andavano bloccate prima. Lo Stato non può continuare a creare queste situazioni di grande imbarazzo. Non me ne vado fino a quando la struttura non sarà sgomberata, fino a quando questa gente non sarà spedita nelle rispettive residenze. Ora saranno contattati su tutti i sindaci dei comuni di destinazione". Il piano è quello di mettere in quarantena tutti, come prevedono le ordinanze regionali adottate dai governatori del sud, di fronte all'esodo delle ultime settimane. Il primo a decidere iol provvedim ento era stato Michele Emiliano, in Puglia, poco dopo le due di notte dell'8 marzo.