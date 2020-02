Frosinone, 3 febbraio 2020 - Nell'emergenza mondiale per l'epidemia di coronavirus s'innescano episodi d'intolleranza contro la popolazione cinese. Come quello accaduto a Frosinone, dove gli studenti di nazionalità cinese dell'Accademia di Belle Arti sono addirittura stati aggrediti a colpi di pietra, o quello a Cuneo, dove una ragazza cinese è stata fatta scendere dal bus su cui viaggiava. Un pericolo, quello della discriminazione, ben presente anche all'Onu, visto che il segretario generale Antonio Guterres, dopo aver esortato il mondo intero a "seguire i consigli dell'Oms basati su scienza e fatti", ha specificato: "In questo momento di forte ansia dobbiamo evitare stigmatizzazioni e discriminazioni ed essere uniti con solidarietà e compassione".

La sassaiola di Frosinone

A riferire della sassaiola di Frosinone è stato il presidente del Consiglio regionale del Lazio Mauro Buschini. All'origine dell'aggressione sarebbe il caso di una studentessa cinese sospetta malata, ma risultata poi negativa al test eseguito all'ospedale Spallanzani. Per quel sospetto di virus l'Accademia era stata chiusa in via cautelativa e la ragazza era stata trasferita allo Spallanzani, dove è stato accertato che non aveva contratto il virus.

"E' un episodio gravissimo, senza precedenti, un'autentica vergogna - commenta Buschini - Mi auguro che gli autori di questa follia possano essere perseguiti dalla giustizia e si rendano conto dell'assurdità che hanno commesso, nella speranza che vogliano pentirsi e chiedere scusa".

La ministra Bonetti: restiamo umani

Interviene anche la ministra della Famiglia Elena Bonetti: "Quanto accaduto a Frosinone, il lancio di sassi contro degli studenti cinesi, è gravissimo e inaudito. Né la paura né l'ignoranza giustificano o riducono la disumanità di questo atto. Sono vicina ai ragazzi aggrediti e alla comunità di Frosinone: questa ferita richiederà tempo, responsabilità e cura da tutta la comunità per essere sanata. Ne avremo bisogno, se vogliamo restare umani e civili".

La condanna è super partes. Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, twitta: "Sassaiola contro studenti cinesi a Frosinone. Oltre che contro il #Coronavirus dobbiamo lottare anche, con determinazione, contro l'intolleranza e contro l'ignoranza. No ad allarmismi e ad inaccettabili comportamenti che vanno condannati senza se e senza ma".

Dal canto suo il governatore del Lazio e leader dem Nicola Zingaretti scrive su Facebook: "Io sono senza parole, spero che i responsabili siano coscienti di dover rispondere di questa vergogna. Se la disinformazione porta addirittura a gesti pericolosi come questo, dobbiamo impegnarci tutti e di più per raccontare la verità e le notizie corrette. Solidarietà alle vittime di una vera e propria aggressione".

Cuneo, cinese fatta scendere dal bus

Un altro episodio si è verificato giorni fa a Cuneo. Una giovane cinese, che stava viaggiando a bordo di un autobus verso Torino, è stata fatta sentire non gradita, e così spinta a scendere a terra. La ragazza, che non avrebbe una buona padronanza dell'italiano, non ha sporto denuncia ma lo ha riferito alla comunità cinese di Torino. Il fatto, avvenuto nei giorni scorsi, è emerso oggi durante il pranzo della sindaca Chiara Appendino in un ristorante cinese di Torino.