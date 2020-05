Roma, 9 maggio 2020 - È il primo weekend della Fase 2. E se i cittadini non si autolimiteranno sarà un weekend ad alto rischio. Allentamento delle misura non significa liberi tutti, ma farlo capire ai cittadini comprensibilmente stanchi dopo un lungo lookdown non sarà facile. Al Viminale schiereranno 60mila uomini per per evitare assembramenti, fughe al mare o spostamenti verso le seconde case, anche fuori dalla propria regione. A loro si uniranno le polizie locali.

Ovunque saranno sorvegliati spiagge, parchi e le direttrici verso le fughe dei fine settimana, al mare, in campagna, in montagna o verso i laghi. Controlli ai caselli autostradali, lungo le statali e le vie di maggiore comunicazione per evitare gli spostamenti non giustificati tra regioni, ma anche quelli non giustificati nella stessa regione. Tra le vigiliate con maggiore attenzione ci sono le spiagge, che sono quasi sempre vietate ai non residenti quando non – come a Ostia la spiaggia del comune di Roma e alla vicina Fiumicino – completamente chiuse. "In Emilia-Romagna – osserva il presiedente Stefano Bonaccini – abbiamo tenuto chiuse le spiagge: meglio essere prudenti adesso per sorridere domani". Nella Capitale già da ieri sera forze dell’ordine e polizia locale hanno vigilato nei tradizionali luoghi di svago e ritrovo pre-Covid. Potenziati anche i controlli sulle strade in uscita da Roma, verso il litorale, i laghi e i Castelli. Controlli all’esterno dei locali aperti per vendita take away, in particolare nelle aree della movida come Trastevere, San Lorenzo, Ponte Milvio. Lo stesso accade a Milano, a Firenze, a Bologna.

Grande attenzione sarà riservata anche ai parchi cittadini, che sono stati riaperti e sono fruibili ma nei quali si vuole evitare che diventino teatro di scampagnate e socializzazione senza criteri che sarebbero una occasione per la diffusione del virus.

