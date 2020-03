Roma, 13 marzo 2020 - Alta tensione in fabbrica. Gli operai non sono per nulla felici di rappresentare l’eccezione in un mondo produttivo che si ferma per Coronavirus salvo i servizi essenziali al pubblico. Che impianti e cantieri siano tutti indistintamente equiparati a insostituibile presìdi del Paese – come avviene per i manutentori delle reti infrastrutturali, gli addetti alla trasformazione agroalimentare o i produttori di materiale sanitario – appare un insidioso supplemento di rischio. «Sono lavoratori di serie B», soffia sul fuoco Matteo Salvini (Lega), ora teorico del «chiudere tutto».

La soluzione caldeggiata da molti è sospendere le lavorazioni non essenziali fino al 22 marzo. «Il clima è teso, esasperato», ammettono i sindacati dei metalmeccanici. Al punto che stamattina il premier Giuseppe Conte affronterà il nodo sicurezza proprio con i rappresentanti sindacali e confindustriali.

«L’emergenza Coronavirus non ha precedenti e mai come oggi intendiamo proteggere la salute dei dipendenti», promette Federmeccanica.

Però «va garantita la continuità dell’attività produttiva» per non tagliar fuori il Paese: «Irresponsabile scioperare». Perché anche le attività essenziali vanno avanti grazie alla meccanica, all’elettronica, alla logistica. Mondi interdipendenti e complessi. Parole che non fanno breccia in una situazione di fisiologica spaccatura. A Milano è in malattia il 40% dei lavoratori, senza contare «la rabbia che ci riversano addosso gli altri», lamenta Roberta Turi (Fiom). A Taranto Fiom e Uilm si autoconvocano in prefettura «perché Arcelor Mittal sta facendo muro alla richiesta di rallentare la produzione». Oggi nuovo round: in mancanza di accordo, sciopero dal 16 al 22 marzo. In Piemonte le tute blu di Mirafiori scrivono al Capo dello Stato: «In diverse fabbriche emergono casi di positivi al Covid-19. Ci appelliamo a lei, Presidente, perché venga rispettato il nostro diritto alla salute».

Ieri ci sono stati scioperi spontanei un po’ ovunque, dall’Iveco di Suzzara (dove è stato poi siglato un accordo di riorganizzazione), alla Whirlpool di Varese, alla Bitron di Milano, alla Belleli di Mantova, alla Bonfiglioli di Bologna, alla Gardner di Parma. Non dappertutto va così: chiusura per sanificazione all’Alfa di Brescia e alla Mhm di Bologna, mentre negli stabilimenti di Leonardo a Grottaglie e di Stm ad Agrate il confronto prosegue.

«In Fincantieri – osserva Mauro Masci (Fim Cisl) – la tensione è sempre più alta: le persone chiedono di fermare il lavoro». La notizia che un operaio è risultato positivo al Coronavirus ha fatto scendere in sciopero i cantieri navali di La Spezia (8 ore) e Marghera (2 ore), mentre oggi toccherà a Palermo e Ancona. «Bisogna mettere in sicurezza tutti i luoghi di lavoro», chiede la Cgil. Nelle more, «sospensioni temporanee», evoca Carmelo Barbagallo (Uil), mentre Anna Maria Furlan (Cisl) guarda al corretto funzionamento «dei servizi pubblici». «C’è totale apertura a valutare ogni soluzione compatibile», prova a svelenire il clima Enrico Carraro (Confindustria Veneto). Ma i sindacati dei trasporti lombardi temono sovraccarichi al sistema: «Bisogna circoscrivere il lavoro a derrate alimentari, merci deperibili, carburanti, medicinali».

Usb corre da sola e proclama uno sciopero generale di 32 ore: «La risposta alla scelta a metà del governo» che «cozza con l’invito pressante a rimanere a casa per contrastare l’epidemia. Altre erano le scelte, sull’esempio della Cina».