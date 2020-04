Roma, 16 aprile 2020 - Cinque task force nazionali, create ad hoc, che da sole contano oltre 230 componenti. Più quella della Protezione civile (e siamo a 6), e due commissari. Più le strutture ordinarie di governo, con oltre 60 membri tra ministri e sottosegretari. Più i vertici degli enti pubblici, come Inps e Inail. Più presidenti e assessori regionali alla Sanità.

Insomma, tra emergenza e ripartenza, fase uno e fase due, un dato è certo: il numero di consulenti, componenti di comitati straordinari e decisori politici ordinari che seguono, a livello alto, il dossier Coronavirus supera le 400 persone. E nel conteggio non solo mancano i sindaci, ma c’è solo la prima linea: quasi tutte le Regioni, a loro volta, hanno creato gruppi di lavoro specifici per la gestione della crisi sanitaria e economica.

È evidente che il rischio di caos decisionale e di confusione istituzionale è dietro l’angolo. "Il rischio è quello di complicare, anziché semplificare - spiega Alfonso Celotto, docente di diritto costituzionale a Roma Tre - Un vecchio vizio della burocrazia italiana, amplificato dalla crisi: troppe strutture, in parte sovrapposte, e prive di coordinamento!".

In Francia c’è il Presidente Emmanuel Macron e c’è il Direttore generale della Sanità, Jeromme Salomon. Sono i due volti pubblici della pandemia francese e, da quel che si sa, il Capo dello Stato si avvale direttamente dei consigli di un gruppo ristretto di scienziati e medici, dei quali non si conosce neanche il nome. Da noi, invece, solo a contare i volti (alcuni dei quali diventati noti per l’occasione) si rischia di perdere il conto: a parte Giuseppe Conte e i ministri più impegnati sul fronte, ci sono i commissari Domenico Arcuri (con una sua struttura molto numerosa) e Angelo Borrelli, gli scienziati dell’Istituto superiore di sanità e del Comitato tecnico scientifico, i professori Giovanni Rezza, Silvio Brusaferro, Franco Locatelli, Walter Ricciardi. Da ultimo il manager Vittorio Colao. Senza contare i governatori e l’assessore regionale alla Sanità della Lombardia, Gallera.

Ma veniamo più in dettaglio alle strutture create per supportare il governo nelle decisioni. In primo piano la task force istituita a fine gennaio dal ministro Roberto Speranza e confluita nel Comitato tecnico scientifico guidato dal capo della Protezione civile: vi fanno parte gli scienziati e i medici di Iss, Css, Oms. In tutto 12 componenti (più un numero imprecisato di consulenti), con il compito di fornire pareri sulle misure di prevenzione necessarie a fronteggiare la diffusione del virus. La Protezione civile, però, ha anche una sua task force stabile, il Comitato operativo Prociv, di 21 componenti: rappresentanti Forze armate, ministeri e così via.

Prima dell’operazione di Conte con la Commissione Colao, si sono date da fare a nominare consulenti ben tre ministri. La titolare dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha voluto una task force dedicata per didattica a distanza e scuola post-Coronavirus: dentro, la vice Anna Ascani, dirigenti del Ministero, Protezione civile, pediatri, associazioni genitori e studenti. Si ipotizza che il numero dei partecipanti non sia lontano da 100. Non è stata da meno il ministro all’Innovazione Paola Pisano. Per la sua task force “Data drive” ha chiamato a raccolta ben 74 esperti: l’impegno primario è scegliere l’app per tracciare contagiati e no per limitare la diffusione del virus.

Si chiama, invece, ‘Donne per un nuovo Rinascimento’ il gruppo creato dal ministro delle Pari opportunità Elena Bonetti e guidato dalla professoressa Fabiola Gianotti. Sono 13 donne e si sono riunite per la prima volta proprio ieri: il compito è quello di elaborare idee per il rilancio sociale, culturale ed economico dell’Italia dopo l’emergenza.

Come si vede, tutte le commissioni rischiano di entrare in conflitto, per missioni e competenze, con l’ultima nata: la super task force ‘Fase 2’ voluta dal premier e affidata al manager Vittorio Colao. Dentro ci sono 17 componenti: economisti, giuristi, medici, psicologi, e così via. L’obiettivo è disegnare la società del lavoro e della vita post-Coronavirus. Eppure anche qui, come in tutte le altre task force, non figura alcun imprenditore.



