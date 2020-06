Roma, 12 giugno 2020 - Solo 80 minuti per raccontare i mesi più lunghi del nostro 2020. Si intotola "Covid-19- il Virus della Paura" il docufilm, girato su iniziativa di Consulesi e patrocinato dal Ministero della Salute, che ripercorre i momenti principali della pandemia, per capire quanto abbiamo imparato e non ripetere gli stessi errori.

“La pandemia - sottolinea Roberto Speranza, ministro della Salute - ha cambiato tutti i paradigmi, ma con un obiettivo: ridare centralità alla sanità. In tal senso, la formazione e l’aggiornamento continuo sono le solide basi da cui partire per costruire un nuovo Ssn”. Il trailer del docufilm (https://bit.ly/covid19_trailer) si chiude con un'interrogativo: “Chissà se riusciremo a imparare qualcosa da tutto questo?”. E infatti la pellicola non intende solo ringraziare i medici e tutti i professionisti sanitari impegnati nella lotta alla pandemia in questi mesi, ma vuole anche offrire loro un innovativo strumento formativo e dare al grande pubblico una rielaborazione accurata di quanto accaduto, smontando fake news e teorie antiscientifiche.



Dal 22 giugno la pellicola, firmata dal regista Christian Marazziti e dall’autrice Manuela Jael Procaccia, è disponibile sul sito www.covid-19virusdellapaura.com per i professionisti sanitari. Una versione leggermente adattata al grande pubblico, invece, sarà destinata ai principali festival cinematografici e alle maggiori piattaforme di distribuzione on demand.

La pellicola sulla pandemia

In 80 minuti si ripercorrono i momenti principali della pandemia: si parte dal discorso del Presidente Conte del 4 marzo, poi la chiusura delle frontiere, il blocco delle attività produttive, scolastiche e ricreative. Il film, inoltre, entra dentro il cuore degli italiani e racconta i sentimenti dei cittadini: dalla paura dell'ignoto, che sfocia in comportamenti di discriminazione verso un nemico immaginario, fino alla stessa paura che alimenta ipocondria e psicosi, responsabile del proliferare di bufale e fake news. A tutto questo, si contrappone il polo positivo della conoscenza e del metodo scientifico.

Il docufilm, il corso di formazione a distanza e il libro, da cui trae ispirazione, sono firmati da un virologo, il professor Massimo Andreoni, direttore del reparto Malattie Infettive Tor Vergata, e da uno psico- terapeuta, Giorgio Nardone, che opera al Centro Terapia Strategica, che analizzano la pandemia cogliendo i due principali aspetti: come affrontare il virus e come gestire le conseguenze sulla psiche umana. Presenti anche gli interventi di Giuseppe Ippolito, direttore Scientifico Lazzaro Spallanzani, e del professor Ranieri Guerra, direttore generale aggiunto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Il modello italiano nel mondo

“Dalla pandemia abbiamo imparato che il metodo scientifico e la diffusione della conoscenza sono le più importanti armi di difesa che abbiamo contro un’emergenza sanitaria - spiega Massimo Tortorella, Presidente Consulcesi -. Da qui è nata l’idea di creare un percorso formativo ad hoc per professionisti sanitari sul Covid-19: una collana di corsi Ecm, un libro-ebook e un docufilm in grado di offrire un’esperienza coinvolgente. Il nostro obiettivo è quello di esportare il modello italiano, che abbiamo creato a livello internazionale, con cinema, scienza e tecnologia per formare e aggiornare gli operatori sanitari”.



Il docufilm e l’ebook saranno presto disponibili anche in lingua inglese. La collana di corsi Ecm è fruibile sulla piattaforma www.covid-19virusdellapaura.com/.