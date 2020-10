Roma, 16 ottobre 2020 - Alessandra Ermellino deputata del Gruppo Misto alla Camera è positiva al Coronavirus. E' lei stessa ad annunciarlo su Facebook: "Con la Camera dei Deputati ridotta a un focolaio, sarebbe stata solo una questione di tempo prima che anche io risultassi positiva così come il tampone ha certificato".

La Ermellino sul suo account social continua: "Da marzo chiediamo interventi per svolgere il nostro lavoro in sicurezza, e invece siamo qui a fare la conta dei superstiti. Prendiamola con filosofia.. per il momento".

Positivo anche Eugenio Zoffili, deputato della Lega, che affida sempre a Facebook la notizia: " "Tampone positivo, cari amici. Non preoccupatevi per me, sintomi blandi, sto bene. Continuerò a lavorare anche da casa. Vi voglio bene".