Roma, 22 marzo 2020 - In attesa che venga pubblicato oggi (domenica 22 marzo) il nuovo dpcm con l'ulteriore stretta per far fronte all'emergenza coronavirus annunciato ieri sera dal premier Giuseppe Conte circola già una lista provvisoria delle attività che da domani lunedì 23 marzo fino al 3 aprile saranno chiuse e di quelle invece che contnueranno a restare in funzione. La lista delle attività aperte dovrebbe comprendere una settantina di voci. Per tutte le attività non essenziali Conte ha detto che potranno svolgersi solo in modalità smart working.

La filiera alimentare resta aperta

Come detto dal premier, chiuderanno tutte le attività produttive considerate non essenziali. Quindi resteranno in funzione le aziende collegate alle filiere alimentare, dei trasporti, del settore sanitario o biomedicale. Aperte quindi le aziende alimentari (bevande comprese), la filiera agroalimentare, la pesca e quella zootecnica necessarie per gli approvigionamenti. Resteranno regolarmente aperti i supermercati e i negozi di generi alimentari. Ovviamente farmacie e parafarmacie. Resteranno aperte anche le tabaccherie, le edicole così come funzioneranno i servizi di in formazione. Per quanto riguarda l'industria tessile funzionerà regolarmente solo quella legata gli indumenti di lavoro (chiuse pertanto le normali aziende di abbigliamento).

Resteranno aperte anche le imprese produttrici di gomma, materie plastiche e prodotti chimici. Non sarà interrotta nemmeno la produzione di carta e in funzione resteranno pure le raffinerie di petrolio indispensabili per garantire il funzionamento dei trasporti esclusi dalla stretta.

Si fermano anche Lotto e SuperEnalotto

Nessuna stretta sui trasporti

Le limitazioni non riguarderanno il trasporto ferroviario extraurbano dei passeggeri e delle merci. Garantito anche il trasporto passeggeri all'interno delle aree urbane: vale a dire troveremo il taxi e le auto Ncc. In funzione navi e aerei. Nessuna limitazione per gli autotrasportatori.

I servizi esclusi dallo stop

Sono considerati essenziali la raccolta di rifiuti, la gestione delle fognature. Come ha anticipato Conte, restano assicurati i servizi bancari, postali, assicurativi e finanziari. Dovrebbero essere esclusi dallo stop anche i servizi legati all'idraulica, all'installazione degli impianti elettrici, di riscaldamento. Come ovviamente saranno garantite le attività di riparazione e manutenzione collegate alle filiere essenziali.

La Pubblica Amministrazione

Restano attive le aree di attività collegate a sanità, difesa e istruzione.

Autocertificazione per uscire

