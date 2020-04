Roma, 17 aprile 2019 – La fine dell’epidemia da Coronavirus è lenta e straziante. I tamponi fanno il nuovo record (60.999) e gli effetti si vedono subito nei dati diffusi dalla Protezione Civile. Dopo quattro giorni in discesa, la curva dei contagiati riprende a salire. Ieri sono stati ben 3.786, a fronte dei 2.667 di mercoledì (da +1,6% a +2,3%). I morti sono 525, leggermente meglio di 24 ore prima (+578) con un tasso che scende dal +2,7% al +2,4%. Van bene invece i guariti (+2.072) che dal +2,6% crescono del +5,4% e le terapie intensive (2.936) che calano di -143, a conferma di un trend ormai stabile che per la prima volta dal 20 marzo le ha portate sotto quota tremila. I ricoverati con sintomi (26.893) vanno anche meglio perchè scendono di ben 750 a fronte dei -363 di mercoledì. E qui quasi finiscono buone notizie.

Regioni del Nord in difficolta. Di nuovo.

La Lombardia (63.094) aumenta di 941 (tasso che sale dal +1.35 al +1,5%) mentre i morti sono stabili perchè aumentano di 231 (24 ore prima +235). I guariti crescono di 541 (+3%). Le terapie intensive calano di 42, i ricoverati di 687. Va finalmente un pò meglio Milano (14.952) che aggiunge 277 casi invece dei 325 di un giorno prima e dal +2,3% scende al 1,9%. Brescia (11.355) aumenta dal +0,8% al +1,5%; Cremona (5,273) dal +0,6% al +1,4%; Mantova (2.691) dal +0,9% al +1,4%; Lodi (2.626) dal +0,7% al +1,5%. Lecco (1.986) cala dal +0.6% al +0,2%. Varese (1.953)b dal +3,9% al +3,7% Monza (3,932) lima dal +1,5% al +1,4%. Bergamo (10.518) è stabile a un buon +0,4%. Stabile anche Pavia (3.390) al +2,2%.



Dall’Emilia Romagna (21.486) non vengono buone notizie. Anzi. I casi totali crescono di 451 rispetto ai 277 del giorno prima. Certo, i morti crescono “solo“ di 55 (mercoledì +78) con tasso che scende dal +3.1% al +2%. I guariti (4.980) salgono di 316, le terapie intensive (316) calano di 9, i ricoverati di 28. Bologna (3.490) aggiunge 110 casi e dal +1.8% passa al +3.3%. Reggio Emilia (4.053) sale dal +0,9% al +1,8%; Modena (3.262) sale dal +1,2% al +1,4%; Parma (2.698) fa peggio e dal +1,3% va al +3,1%. Ferrara (709) aggiunge 60 casi e dal +2,2% balza al +9,2%; Rimini (1.774) dal +0,5% al +1,4%; Ravenna (904) dal +1.5 al +1,7%. Forlì Cesena migliora di pochissimo, dal +1,8% al +1,7%; Piacenza (3.249) conferma il trend positivo e dal +1,8% al +0,8%. A parte la scossa di terremoto, a Piacenza ci sarebbe di che essere abbastanza soddisfatti della situazione, dopo tanto dolore.



Va molto male il Piemonte (19.108) che aggiunge ben 897 casi e dal +3% sale al +4,8%. I morti (2094, ieri +55) in compenso calano dal +4,6% al +3,9%. I guariti (3.231) aumentano di 212, le terapie intesive (346) scendono di 20, i ricoverati con sintomi (3.418) aumentano di 80. Dalle province notizie negative. Torino (9.116) cresce di ben 460 casi e passa dal +3,8% al +5,3%. Novara (1.825) aggiunge 117 casi e passa dal +4,3% al +6,9%. Vercelli (912) cresce ancora del +7,7%, Alessandria (2.580) aggiunge 172 casi e dal +1,7% sale al +7,2%. Solo Cuneo (1.814) frena un pò e dal +2,5% passa al +1,3%. Asti (925) lima dal +3,3% al +3,1%.

Male anche il Veneto (14.990) che dal +1,3% sale al +2,5% e per i morti (981) cresce dal +3,9% al +4,4%. I guariti sono la cera nota postiva perche balzano da 2.895 a 3.209, una crecsita del 10.8%. le terapie intensive (209) calano di 10, i ricoverati (1388) di 14. Padova (3.537) sale dall'1,3% al 2,5%, Verona (3,730) è stabile all +2,2%, Venezia (2.036) aumenta dal + 0,2% al + 1,15, Vicenza (2.170) scende dal +2,2% al +1,6%. Occhio a Treviso (2.135) che cresce del 5%. Rovigo sale del 2,1%.

La Liguria , ieri + 103 casi, è una delle poche note parzialmmente positive perchè passa da 5.936 casi a 6.039, una crescita che scende da +2,2% a +173. I morti però (828) salgonodal +1,9% al +2,5%. Bene i guariti (1.774) che crescono del 6,5%. Genova (3522 casi) sale del 3,4%, La Spezia (ieri +24 casi fino a 720) del 3,4%, Savona (749) del 4,5%.

Le Marche (5.5829 sono stabili sia per i casi (+1,4%) che per i morti (764). I guarit crescono da 1.660 a 1.774, le terapie intensive (102) scendono di quattro, i riverati (850) di trentotto. Pesaro Urbino (2.249) va meglio e dal +1,6% scende al +0,9% , Ancona (1.664) dal +1,1% lima al +1%; Macerata (871) però sale dal +1,1% al +3%. Al +3% anche Fermo.

La Toscana (7.943) invece va decisamente peggio aggiungendo 277 positivi e passando dal +1,8% al +3,6%. Anche i morti (585, ieri +29) passano dal +3,3% al +5,2%. I guariti salgono da 693 a 745 (+7,5%) le terapie intensive (213) scendono di 3, i ricoverati calano da 977 a 940, non male. Peggiora Firenze (2.443) dal +2,6% al +3%, a Lucca (1.134) segnale di allarme perchè la percentuale va dal +1,15 al +5,7%, Prato (440) cresce dal +1,7% al +7,1%. Negative anche Massa Carrara (893) dal +0,9% al +1,4%; Pisa (750) dal +0,8% al +2,3%; Pistoia (536) dal +0,6% al +3,9%. Va molto male Livorno (che ha per fortuna solo 456 casi) che sale del 12%.

Peggiora anche il Friuli (2616) dal + 1% al +2,8% con 5 morti in più (217); leggermente peggio va Bolzano (2.267) dal 1,8% a 1,9%. La provincia di Trento (3.294) migliora invece, anche se di pochissimo da +2,5% a +2.3%.

Il Lazio (5380 casi) ne aggiunge 148 e pasa dal +2,3% al +2,8%. In compenso va meglio per le vittime (316) che sono solo 5 in più (da +3,6% a +1,6%). I guariti salgono a 874 a 920. Roma (3.767 casi) è sostanzialmente stabile (da +2,9% scende al +2,8%). L'Umbria (1.329) aggiunge sette casi (+0,5%).

Peggio fan la Campania (3.887, da +1% a +2,1%) ma le vittime (286) sono solo 8 in più (da +6,9% a +2,9%). I guariti salgono da 442 a 483. Napoli (2.072) cresce dal +0,8% al +2,3%.

Male anche l’Abruzzo (3.294, da +1,3% a +3,1%) che aggiunge72 casi e 3 vittime (243) e così la Sicilia (2.579) che ha 44 positivi in più e da +1,35% sale a +1,7%. Le vittime sono 187, ii guariti 284.

Va meglio invece la Puglia (3.294) cresce di 74 positivi ma dal +2,1% passa al +0,3%, ma le vittime (388) peggiorano leggermente dal +3,6% al 3,8%. La Calabria (1009) aumenta di 38 casi. Il Molise (263) fa zero casi. Complimenti.

FOCUS Il link per il download della app AutoCert19 per chi possiede un dispositivo mobile Apple: https://onelink.to/autocert19