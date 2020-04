Roma, 28 aprile 2020 - I numeri dell'emergenza coronavirus in buona parte migliorano, la Protezione Civile è soddisfatta, ma i dati dei nuovi casi (ieri 1.739 invece di 2.357, da +1.18% a +0,87%) lo fanno grazie al minor numero di tamponi. Ieri sono stati 32.003, domenica erano 49.916. Sono 17.913 tamponi in meno, che al tasso del 5.4% di trovati positivi fa 967 casi evitati facendo meno test. A parità di test i nuovi contagi sarebbero quindi stati circa 2.700. E quindi più di domenica. Calma quindi a festeggiare. Oltretutto i morti (26.977) aumentano da 260 a 333 (da +1.1% a +1,2%). I positivi in isolamento domiciliare (83.504) tornano ad aumentare di 782.

E ora veniamo alle buone notizie. Discreti i dati dei guariti (66.642) che aumentano di 1696 (domenica +1.808) e delle terapie intensive (1.956) che scendono di 53 (domenica -93) ottimo quello dei ricoverati con sintomi (20.353) che cala di 1.059 (domenica -161). Gli attualmente positivi (105.813) trornano a calare, stavolta di 290.

Le regioni fanno passi in avanti. Ma non tutte.

Grazie (solo in parte) a 2.411 tamponi in meno va bene la Lombardia (73.479) che cala da 920 a 590 tamponi aggiuntivi (da +1,3% a +0,9%). Raddoppiano però i morti (da +56 a +124) i morti (13.449) che salgono dal +0,4% al +0,9%. I guariti (24.589) salgono di 124 (da 0,7% a 0,8%), le terapie intensive (680) calano di 26, i ricoverati (7.525) di ben 956. Tornano ad essere buoni i dati di Milano (18.559) che aggiunge solo 188 casi a fronte dei 463 di domenica e passa dal +2,6% al +1%. Bene Bergamo (11.150) da +0,6% a +0,3%; Cremona (5.971) da +1% a +0,1%; Monza (4.516) da +1,4% a +0,9%; Lodi (2.936) da +0,8% a +0,3%; Varese da +2,5% a +1,2%; Como da +2,8% a +2,7%, ; Mantova (3.123) cala dal +0,7% al +0,6%. Sondrio (1.132) fa un ottimo zero casi. Discreta Brescia (12.559) da +0,2% a +0,3%, in controtendenza Pavia (4.129) da +0,25 a +2,1% e Lecco (2.230) da +0,9% a +2,4%.

Bene il dato dei contagi dell’Emilia Romagna (24.666, +212 invece di +241) da 1% a 0,9%. Male invece per i morti (3.431) che aumentano da 39 a 45 (da +1,2% a 1,3%). I guariti (9.006) crescono di 283 (da +2,4% a +3,2%). Le terapie intensive aumentano di 2, i ricoverati calano di 55. Bene Bologna (4.191, +35) da +1,3% a +0,8%, Reggio Emilia (4.585) da +0,5% a +0,2%; Modena (3.578) da +0,7% a +0,4%; Parma (3.112) da +1,4% a +1,3%; Forlì Cesena (1.542) da +1,6% a +1,2%; Ferrara (905) cala da 1,8% a +1,4%.. Ravenna (970) aggiunge un solo caso. In controtendenza Rimini (1.953) da +0,2% a +0,8% e Piacenza (3.826) da +1,5% a +2%.

Va meglio il Piemonte (25.098, +278 invece di +394) che dal +1.6% scende al +1,1% e per i morti (2.878, +55) cala dal 2% all’1,9%. I guariti (6.712) aumentano di 234, molti ma meno rispeto a domenica (+321): il tasso scende dal +5,2% al +3,6%. Le terapie intensive (214) sono invariate, i ricoverati (2.830) calano di 36. Torino (12.324) aggiunge 125 positivi e passa dal +2.2% al + 1%; Asti dal +3,8% al +2%; Vercelli dal +1,4% al +0,3%; Biella dal +3,3% al +0,7%. Ma Alessandria (3.271) sale dal +0,3% al +2,6%, Cuneo (2.407) dal +0,5% al + 0,7%, Novara dal +0,3% al +0,4%.

Meglio anche la Liguria (7.642) che dal +2,6% scende al +2,1%e per i morti (1.116) dimezza e scende al +1,1%. I guariti (2.934) dalgono di 40. Genova (4438) migliora dal +3,8% al +3,4%; Savona dal +1,2% al +0,5%. La Spezia peggiora dal +0,2% al +1%.

Sale invece il Veneto (17.579, +108 invece di +80) che dal +0,5% va al +0,6%, ma per i morti (1.344) cala dal +2% al +1,4%. Bene i guariti (7.375) che crescono di 357. Le terapie intensive (123) vcalano diu una; i ricoverati (1.099) aumentano di due. Verona (4.526) aggiunge 34 casi e passa dal +0,4%c al +0,8; Padova (3.827) dal +0,4% al +0,2%; Vicenza (2.571) è stabile al +0,7%. Venezia (2.366) sale dal +0,2% al +0,8%; Treviso dal +0,6% al +0,9%; Rovigo dal +0,3% al +1,2% Belluno dal +0,3% all'1%. .

Occhio alla provincia di Trento (3.995, +101) che dal +1.5% sale al +2,6%. I morti salgono però solo di due e sono 407: +0,5%. I ricoverati con sintomi (201) aumentano di 2, le terapie intensive calano di una. Peggiora leggermente anche Bolzano (2.496) che dal +0,2% passa al +0,6%.

Giornata nera anche per il Friuli Venezia Giulia (2.977, +60) che passa dal +0,5% al +2,1%, con i morti (271) che aumentano di sette (da +0,3% a +2,65). In compenso i guariti (1.288) salgono di 40. (+3,2%).

Vanno bene le Marche (6.127, +16) da +0,9% a +0,3% con i morti (884) che salgono sempre dello 0,6%. I mortri (844) aumentano di cinque (+0,6% stabile)-. I guariti salgono da 1924 a 1.933. . Pesaro Urbino (2.439) migliora dal +0,7% al +0,3%; Ancona (1.799) dal o,4% al +0,2%; Macerata (999) dall'1,3% allo 0,1%. Fermo e Ascoli Piceno sono a zero nuovi casi.

Ottima la Toscana (9.179) che dai +132 casi di domenica passa a +32 (da +1.5% a +0,3%) e per i morti (795) passa dal +2,4% al +2,2%. I guariti aumentano di 101 (da +6% a +4,4%). Le terapie intensive (154) calano di quatro, i ricovverati (825) di dueci. Molto bene va Firenze (3.011) che dal +2,7% va al +0,3%. Lucca (1.265) scende dal +1% al +0,7%; Arezzo (619) scala dal 1,1% allo 0,3%; Pistoia (513) scende dall'1,3% allo 0,5%. Massa Carrara (983) sale da +0,2% a +0,4% Pisa (840) sale dallo 0,4% allo 0,5%. Prato, Livorno e Siena sono a zero casi.

Bene come sempre l'Umbria (1.370) che aggiunge solo due casi e un morto (65).

Giornata abbastanza positiva per il Lazio (6.392) che aggiuinge 83 casi e dal +1,4% scende di un decimale al +1,3% ma peggiora per le vittime (397) che salgono di otto. Bene i guariti che salgono da 1.347 a 1.433. Forte calo delle terapie intensive da 161 a 143. I ricoverati (1.464) salgono invece di 22. Roma (4.569, +68) cresce sempre dell'1,5%.

Discreta la Campania (4349) che dal +0,7% cala al +0,4% ma i morti (352) aumentano di sette e la percentuale sale dal +1,2% al +2%. Napoli scende dal +0,9% al +0,6%.

Anbcor meglio la Puglia (3.958) che scende dal +0,9% al +0,3%. I morti (405) calano dal +4,2% al +1,5%. Taranto è a zero casi.

L'Abruzzo (2.874) scende da +0,9% a +0,5% con Chieti e Teramo sono a zero casi.

Ottima la Sicilia (3.085) che da, 1,2% scende al +1%. Messina, Caltanissetta e Ragusa sono a zero casi. La Sardegna (1.283) aggiunge solo 3 casi (+0,2%) Nuoro e Oristano sono a zero nuovi casi. La Calabria (1.096) aumenta di sette ma mette a segno un pur sempre buono +0,6%.

La Basilicata e il Molise sono a zero nuovi casi.