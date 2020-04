Roma, 27 aprile 2020 - Il dato molto buono è quello delle vittime da coronavirus, che calano da 416 a 260: da +1,6% a +1,1%. E’ il dato più basso dal 15 marzo. Dal bollettino della Protezione Civile emerge come molto meno positivo invece il dato dei nuovi contagi. Formalmente c’è un leggerissimo calo, da 2.357 a 2.324 (da +1,22% a +1,18%) ma questo è determinato dal netto calo del numero dei tamponi fatti (+49.916), che scede di 15.471 rispetto al giorno precedente. Considerando che ieri il 5% dei tamponi è risultato positivo, se si fosse fatto lo stesso numero di tamponi si sarebbero avuti 773 casi in più. E si sarebbe andati oltre quota 3 mila. Il numero dei guariti (64.928) sale di 1.808 a fronte dei 2.622 del giorno prima (da +4,3% a +2,9%), c’è quindi una frenata. Le terapie intensive (2009) scendono di 93; i ricoverati (21.372) di 161 (sabato -803). Tornano a salire (+510) i positivi in isolamento domicilare (82.722).

Passo indietro di Lombardia e Liguria, stabile l'Emilia Romagna, bene Veneto, Piemonte, Lazio. Benino la Toscana

In Lombardia è molto buono il dato dei morti (13.325), che sono 56 a fronte dei 163 di sabato (da +1,2% a 0,4%), ma putroppo è di nuovo negativo il dato dei contagiati (72.889) che aggiunge 920 casi invece dei 713 del giorno prima e passa dal +0,99% al +1,27%. I guariti (22.398) salgono di soli 171 a fronte dei -445 del giorno prima. Le terapie intensive (706) scendono di 18 (sabato -32), i ricoverati con sintoni di 8 (sabato -302). Ma il peggioramento non è omogeneo, anzi, La metà dei nuovi contagiati è a Milano, che tornaa preoccupare perchè s’impenna dai +219 di sabato a +467 ieri (da +1,2% a +2,6%). In un giorno Milano città passa da +80 a +241. Peggiorano anche Bergamo (11.130) da +0,4% a +0,6%; Cremona (5.966) da +0,7% a +1%; Monza (4.477) da +1% a +1,4%; Lecco (2.177) da +0.4% a +0,9%; Varese ( 2.476) da +1,3% a +2,5% e Como (3.025) da + 2,5% a +2,8%. Migliorano Brescia (12.564) da +0,5% a +0,2%; Pavia (4.044) da +1,1% a +0,2%; Mantova (3.105) da +0,8% a +0,7%; Sondrio (1.132) da +3,9% a +0,2%.

Stabile la situazione in Emilia Romagna (24.450, +241) al +0,99% ma calano i morti (3.386) ieri +39 rispetto ai +44 del giorno prima. I guariti sono 8.723 +208 rispetto ai +357 di sabato. le terapie intensive(245) calano di una, i ricoverati (2.695) di 23. Migliorano Bologna (4.156) dal +1,7% al +1,3%; Reggio Emilia (4.577) dal +0,7% al +0,5%; Piacenza (3.751) dal +1,7% al +1,5%; Rimini (1.937) dal +0,4% al +0,2%. peggiorano Parma (3.073) dal +0,8% al +1,4%; Forlì Cesena (1.524) dal +1.5% al +1,6%; Ferrara (901) dal +0,9% al +1,8%. Ravenna (969) fa zero casi.

Bene il Piemonte (24.820, +394) che dal +2,5% scende al +1,6% e per i morti (2.823, +56) dal +2,5% al 2%. I guariti (6.478) soino 321 a fronte dei 425 di sabato (da +7,4% a +5,2%). Le terapie intensive (214) scendono di 24, i ricoverati (2.866) di 71. Torino (12.199) scende dal +2,8% al +2,2%; Alessandria (3.188) dal +2,15 al +2,3%, Cuneo (2.391) dal +4,4% al +0,5%; Novara (2.209) dal +1,15 al +0,3%. Asti (1.428) sale però dal +2,5% al +3,8%; Vercelli (1090) dal +0,7% al +1,4% e Biella (+945) dal +1,7% al +3,3%.

Anche meglio va il Veneto (17.471,+80 invece dei +162 di sabato) che dal +0.9% scende al +0,5% e per i morti (1.315, +27 invece dei +44 dek giorno prima) cala dal +3,5% al +2,1%. I guariti (7.018) sono 347 in più a fronte dei 365 del giorno prima 8da +5,8% a +5,2%. le terapie intensive (124) calano di 5; i ricoverati (1.097) di 8 (ma sabato erano scesi di 54). Va meglio Verona (4.492) che dal + 1,7% scende al +0,4%. Bene anche Vicenza (82.554) da +2,15 a +0,7%; Treviso (2.453) da +0,8% a +0,6%; Rovigo (417) da +0,7% a +0,2%; Belluno (1.050) da 0,5% a +0,3%. Peggiorano leggermente Padova (3.818) da +0,2% a +0,4% e Venezia (2.347) da +0,1% a +0,2%.

Peggiora la Liguria (7.488, +187) che dal +1,8% sale al +2,6% e per i morti (1.114, +23) dal +1,4% al +2,1%.I guariti (2.894) crescono di 119 (uno in più rispetto a sabato); le terapie intensive (82) calano di una; i ricoverati (748) di undici. Attezione a Genova (4.293) che aumenta di 156 e dal +1,1% sale al +3,8%. Savona (1.123) scende dal +5,4% al +1,2%; La Spezia (815) scende dal +0,5% al +0,2%.

Bene la provincia di Trento (3.894) che aggiunge 56 casi e passa dal +1,6% al +1,5% e fa anche meglion er le vittine (405) che scendono dal +2,8% al +1,3%. Come da giorni, fa meglio Bolzano (2.481) che aggiunge solo 5 casi e dal +0.8% scende al +0,2%. Il Friuli Venezia Giulia (2.917) scende dal +0,7% al +0,5%. I morti (264) sono soli uno inn più (+0,3%).

Mezzo passo indietro delle Marche (6.111) che passano da +30 a +53 nuovi positivi (da +0,5% a +0,9%, ma per i morti (879) scendono dal +1% al +0,6%. I guariti(1.924) crescono dello 0,6%. Invariae le terapiue intensive (58) scendono di 21 i ricoverati (668). Pesaro Urbino (2.428) salgono dal +0,4% al +0,7%; Ancona (+796) da +0,2% a +0,4%. Ascoli (279) cresce dal +0,4% al 1,1%.

Discrete notizie dalla Toscana (9.147) che aggiunge 146 casi e passa dal +1,6% al +1,5% e per i morti (879, +18) è sempre al +2,4%. I guariti (2.300, +131) salgono del 6%.le terapie intensive (158) scendono di otto, i ricoverati (766) di dieci. Firenze (3.003) peggiora dal +2,6% al +2,7%. Migloirano Lucca (1.251) dal +1,1% al +1%; Massa Carrara (979) dal +1,1% a +0,2%; Pisa (836) da +1,15 a +0,4%, Pistoia (615) da 1,5% a +1,3%. Grosseto fa zero nuovi positivi. Peggiorano Prato (513) da +1,8% a +2,25; Arezzo (617) da +0,7% a +1,1%; Livorno (508) da +0,4% a +1,4%; Siena (420) da +0,5% a +0,7%.

L'Umbria (1.368) aggiunge 2 casi e una vittima (64) . Terni è sempre a zero casi.

Va meglio il Lazio (6.309) che aggiunge 85 casi e passa dal +1,5% al +1,4%. I morti (389) son solo 2 in più e il tasso di icremento scende dal +0.8% al +0,5%. Molto bene il dato delle terapie intensive 8161) che calano di 22. i ricoverati con sintomni (1.442) crescono però di 21. Roma (4.501) passa dal +1,7% al +1,5% , Frosinone cresce dell'1,3%, Latina dell'1,9%. Rieti è a zero nuovi casi.

Sostanzialmente stabile l'Abruzzo (2.859) che aggiunge 27 casi e dal +1,03% va al +0,95%. Chieti cresce del 2,4%.

Peggiora la Campania (4.331, +32) che dal +0,4& padssa al +0,8% anche se per i morti (345) migliora dal +1,5% al +1,2%. Napoli (4.501) cala dal +1,7% al +1,5%. Salerno (651) sale dal +0,35 al +0,9%. Benevento è a zero nuiovi positivi.

Non bene neppure la Puglia (3.948 +36) che dal +0,8% sale al +0,9% ma soprattutto è negativa per le vittime (399) che crescono di 16 e passano dal +2,15 al +4,2%. I guariti crescono da 565 a 612. Bari (1,282) cresce dello 0,6%. Brindisi dell'1,8%, Lecce dell'1,1%.

La Basilicata (366) aggiunge 5 casi e aumenta del 1,38%.

Ottima la Calabria (1.089) che aggiunhe un solo caso, a Catanzaro e ha tutte e altre province (Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo) a zero nuovi casi.

Bene la Sicilia (3.055) che aggiunge 35 casi e cala dal +1,3% al +1,2%. I morti sono 288 (+4). Catania (953) aumenta dell'1,1%, Siracusa (211) del 5%. Enna, Caltanissetta e Agrigento sono a zero nuovi contagi.

La Sardegna (1.280) aggiunge 9 casi e cresce dal +1,1% al +0,7%. Zero nuovicasi per Nuoro e Sud Sardegna.