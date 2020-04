Roma, 26 aprile 2020 – E’ stato un 25 aprile di festa anche nella liberazione dal coronavirus. Decondo i dati della Protezione Civile i nuovi casi (195.351) sono 2.357, in calo dai 3.031 di venerdì, percentuale che dal +1,6% scende al +1,25: il dato più basso dal 24 febbraio. Molto buono è anche il dato che viene dei tamponi: dei 65.387 fatti ieri solo uno ogni 28 ha trovato un positivo, pari al 3,6%. Anche qui è la percentuale più bassa dall’inizio dell’epidemia. Evidentemente la situazioine sta migliorando. Scende per la prima volta anche il numero dei positivi in quarantena domiciliare (82.212, -74). In leggera diminuzione anche i morti (26.384) che sono 416 invece che 420. Prosegue il trend in calo delle terapie intensive (2.102, -71) e dei ricoverati con sintomi (-535). I guariti (63.120) salgono di 2.622 (+4.3% invece di +5,1%). E il miglioramento è diffuso in quasi tutto il nord.

Il bollettino del 25 aprile (tabelle)

I trend delle regioni

Migliora la Lombardia (71.968) che aggiunge 713 casi (venerdì 1.091) e caladall’1,55% al +0,99%. I morti (13.269) sono 163 8da +1,3% a +1,2%), i guariti 445 (da +1,8% a +1,9%). Le terapie intensive (724) calano di 32, i ricoverati (8.489) di 302. Va finalmente meglio la provincia di Milano (17.908) che aggiunge 219 casi invece dei b412 di venerdì e dimezza il tasso di crescta da +2,4% a +1,2%. Molto bene anche Milano città (da +246 a +80). Migliorano Bergamo (11.047) da +0,5% a +0,4%, Brescia (12.540) da +1,4% a +0,5%; Cremona (5.906) da +1% a +0,7%; Monza (4.417) da +1,3% a +1%; Pavia (4.036) da +3% a +1%; Lecco cala da +0,8% a +0,4%, Mantova da +1,2% a +0,8%; Varese da +1,5% a +1,3%, Como da +3,9% a +2,5%. Peggiorano solo Lodi (2.903) da +0,1% a +2,4% e Sondrio (1130) da +3% a +3,9.

Va bene per il secondo giorno consecutivo, ma frenando un pò, l’Emilia Romagna (24.209, +239) che passa dal +1,04% al +0,99%, ma peggiora per i morti (3.347) che salgonoda 34 a 44 (da +1% a +1,3%). I guariti crescono di 357 invece che di 549 (da +7,25 a +4,4%). Le terapie intensive (246) calano di 18, i ricoverati (2.718) di 89. Peggiora leggermente Bologna (4.102, +69) dal +1,6% al +1.7%; Modena (3.538) è stabile al +0,5%. Migliorano Reggio Emilia (4.552) da +1% a +0,7%; Parma (3.034) da +0,9% a +0,8%; Rimini (1.934) da +2% a +0,4%; Forlì Cesena (1.500) da +1,2% a +1%; Ferrara (885) da +2,9% a +0,8%; Ravenna (969) da 1,6% a +0,6%. Peggiora leggermente Piacenza (3.696, +60) da +1,5% a +1,7%.

Va un pò meglio il Piemonte (24.426), che però sale al secondo posto tra le regioni più colpite. Ieri ha aggiunto 604 casi contro i 682 di venerdì, scendendo dal +2,9% al +2,5% . Le vittime (2.767,+68) passano dal +2,6% al +2,5%. Bene i guariti (6.157) che aumentano di 425 (da +7% a +7,4%). le terapie intensive (238) calano di 19, i riviovcerati (2.937) salgono perà di 19. Torino (11.936) scende da +3,3% al +2,8%; Alessandria (3.180) dal +2,6% al +2,1%; Asti (1.376) dal +5% al +2,5%; Novara (2.,203) dal +1% al +0,7%, Biella (915) dal +7% al +1,7%. Cuneo (2.379) va in controtendenza aumentando dal +3,1% al +4,4%.

La Valle D'Aosta (1.100) fa zero nuovi casi e 1 solo morto (130 totali).

Per i nuovi casi va bene il Veneto (17.391, +162) che cala dal +2,15 al +0,9% ma aumenta i morti (1.288,+44) dal +3,2% al +3,5%.I guariti 86.6719 aumentandio 365 (venerdì + 550) con un tasso sempre alto ma che secende dal +9,7% al + 5,8%. Le terapie intensive (129) calano di una, i ricoverati (1105) scendono di 54. Verona (4.473) aggiunge "solo" 75 casi e frena dal +4,2% al +1,7%. Il resto della regione va molto bene. Padova (3.802) scende da +0,7% a +0,25, Venezia (2.342) da + 1,4% a +0,1%. Treviso (2.434) scende dal +1% al +0,8%. Rovigo (416) dal +1,5% al +0,7%. Unica eccezione Vicenza (2.536) che aggiunge 53 casi e sale da +1,2% a +2,1%.

La provincia di Trento (3.838) è tra le poche aree al nord a non andare bene. I casi aumentano di 62 (da +1,3% a +1,6%) i morti (400) di 11 (+2,8%). Resta invece buona la performance della adiacente Bolzano (2.476) che dal +0,9% cala al +0,8%. Il Friuli Venezia Giulia (2.903) aggiunge 21 casi e dal + 0,8% cala al +0,7%. Im morti sono 5 in più, 263.

La Liguria (7.301) aggiunge 92 positivi ed è stabile al +1,8%. I morti (1.091, +17) passano dal +2,7% al +1,4%. I guariti (2,775) aumentano di 115 (+4,3%). Le teraie intensive calano da 87 a 83. I ricoverati di uno sotanto (da 760 a 759). Genova (4.137) scende dal +1,5% al +1,1%; La Spezia (813) dal + 0,7% al +0,5%. Savona (1.110) resta al +5,4%.

In controtendenza, va peggio la Toscana (9.015) che aggiunge 138 casi invece dei 97 di 24 ore prima, e passa dal +1,1% al +1,6%. I morti (760, +18) passsano dal 2,6% al 2,4%. I guariti (2.109, +107) vanno dal +6,2% al +5,3%. Le terapie intensive (166) aumentano di 7, i ricoverati (687) calano di 51. Firenze (2.942) peggiora dal +1,9% al +2,6%; Lucca (1.244) dal +0.4% al +1,1%; Massa Carrara (977) da + 0,7% a +0,1%; Pisa (833) dal +0,1% al +1,1%; Prato (502) dal + 1,4% al +1,8%; Pistoia (607) dal +15 al +1,55, Siena (417) dal + 0,2% al +0,5%. Migliorano invece Arezzo (610) da +1,5% a +0,7% e Livorno (501) da + 0.8% a +0,4%. Grosseto (400) è stabile al +0,8%.

Bene le Marche (6.058, solo +30) che calano da +1,3% a +0,5% ma aumentano i morti (874) dal +0,9% al +1%. I guariti (1.912) aumentano di 22, le terapie intensive (58) di 3, i ricoverati (689) di sedici. Pesaro Urbino (2.411) cala da +1,1% a +0,4%; Ancona (1.789 ) dal +1&ì% al +0,2%; Macerata (985) da +2,1% a +0,9%. Ascoli (276) scende dal +0,7% al +0,4%.

L'Umbria (1.366) aggiunge 3 casi soltanto e 1 morto (63). Terni è ancora a zero nuovi positivi.

Il Lazio (6.224) fa invece un piccolo passo indietro. I nuovi casi sono 92 in più: da +1,3% a +1,5%, anche in compenso scendono i morti (387, +3) da +2,4% va +0,8%. I guariti (1.276) aumentano di 20, l terapie intensive (183) calano di una, i ricoverati (1,241) scendono di ben 155. Roma (4.434) aggiunge ben 73 casi e dal +1,1% sale al +1,7%. Latina cresce del 2,4%. Frosinone è a zero nuovi casi.

Non benissimo anche l'Abruzzo (2.832) che cresce di 35 casi e passa dal +0,6% al + 1%. I morti (293) crescono del +2,4%. Chieti sale del 2,8%. L'Aquila è ancora a zero nuovi positivi.

La Campania (4.299) ha solo 17 nuovi positivi e passa dal +1% al +0,39%. I morti (341) sono 5 in più (da 1,2% a +1,5%)(. I guariti (1.023) sono 20 in più. Napoli (2353) è stabile al +0,8%. Salerno (645) cala dal +0,5% al +0,3%.

Anche Puglia (3.912) va meglio. I casi sono 31 in più (da +1,1% a +0,8%; i morti (391) aumentano di 8: da + 3% a + 2,1%. I guariti salgono da 565 a 602. Bari (1.274) scede dal +1,7% al +0,5%. Taranto è a zero casi.

Bene la Sicilia (3.020) che aggiunge 39 casi ma cala dal +1,8% al +1,3%, Enna, Caltanissetta, Agrigento e Trapani sono a zero nuovi positivi.

la Calabria (1.088) che ne soomma nove da +0,9% a 0,8% Cosenza cresce del'1,8%. , Crotone, Catanzaro e Vibo sono a zero nuovi casi.

la Basilicata (1.088) che aggiunge un solo positivo. Potenza è a zero casi.

Leggermente peggio va la Sardegna (1.271) che aggiunge 14 casi e dallo 0,2% sale al +1,1%. Nuoro sale del 2,7%. Sud Sardegna e Oristano sono a zero casi.

ll Molise (292) è ultino nella classifica delle regioni, e ben per lui, ma ieri aggiunge 5 casi e sale dell'1,7%. Campobasso cresce del 2,3%.

