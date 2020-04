Roma, 25 aprile 2020 - La liberazione dal coronavirus è ancora lontana. Dopo un passo in avanti, i dati della Protezione Civile mostrano un passo indietro. Torna a risalire la curva dei contagi (192.994), che ieri sono stati 3.021 contro i 2.646 di giovedì: da +1% a +1,6%. Oltretutto, l’aumento è avvenuto nonostante un calo dei tamponi, ieri 62.447, 4.211 in meno rispetto al giorno prima. Considerando una percentuale del 4% di positivi ai tamponi, il dato di ieri, parametrandolo a quello di 24 ore prima andrebbe aumentato di 168 positivi “evitati“ grazie ai meno tamponi. I nuovi contagiati tonano a superare i guariti (60.498) ieri saliti +2.922 a fronte dei 3.033 di giovedì. Lieve miglioramento invece per le vittime (25.969) salite di 420 invece di 464. Prosegue la curva positiva da due settimane delle terapie intensive (2.173, -94, il giorno prima -111) e dei ricoverati con sintomi (22.064, -804, giovedì -934) sebbene con numeri meno brillanti rispetto al giorno prima. Gli attualmente malati sono 106.527, 321 in meno di giovedì.

Così nelle regioni

La Lombardia (71.256) è stabile al +1,55% aggiungendo 1.091 casi (invece di +1.073) e migliora leggermente per le vittime (23.782, +166 invece delle +200 di giovedì). I guariti (23.782) aumentano di 430, le terapie intensive (756) di 34, i ricoverati (8.791) di 401. Torna purtroppo ad andare male Milano (17.689) che aggiunge 412 casi invece dei 277 del giorno prima e dal + 1,6% sale al +2,4%. In crescita anche Brescia (12.475) che dal + 1,1% sale al +1,4%, Pavia (3.991) che dal +2% va al +3%; Como (2.817) che dal +1,3% sale al +3,9%. Bene invece Bergamo (11.002) che dal + 0,9% torna al +0,5%; Cremona (5.867) che dal +1,8% scende al +1%; Monza (4.372) che dal +1,5% scende al +1,3%; Lecco (2.149) che dal +1,1% scende al +0,8%; Lodi (2.836) che dal + 1,7% aggiunge soli 3 casi e cala al +0,1%; Mantova (3.057) da +1,5% a +1,2%; Varese (2.376) da +1,7% a +1,5%; Sondrio (1.088) da +4,35 a +3%

Buone le notizie dall’Emilia Romagna (23.970) che aggiunge 247 casi (+289 giovedì) e dal +1,2% scende al +1%. Dimezzato il tasso di crescita dei morti (3.303, +34) che dal +2% scende al +1%. I guariti (8.15, +549) salgono dal +6,5% al +7,2%. Le terapie intensive (264) calano di 2, i ricoverati (2.807) di 82. Bologna (4033, +62) sale dal +1,4% al +1,6%, Modena (3.519) dal +0,5% al +0,8%. Le altre province scendono tutte. Reggio Emilia (4.520) da +1% a +0,8%; Piacenza (3.636) da +1,5% a +1,4%; Parma (3.011) da +0,9% a +0,4%, Rimini (1.927) da +2% a +0,8%; Forlì Cesena (1.485) da +1,2% a 1%; Ravenna (963) da 1,6% a 0,7%. Ferrara (877, +20) da +2,9% a +2,3%.

Dopo i buoni dati di giovedì fa un passo indietro il Piemonte (23.822) che quasi raddoppia dato che aggiunge 882 positivi invece dei401 di giovedì e passa dal +1,8% al +3% migliorando leggermente per le vittime (2.699) dal +2,8% al +2,6% e più sostanzialmente per i guariti (5.732, +374). Le terapie intensive (257) scendono di 4, i ricoverati (2.918) calano sì di 121, ma giovedì erano scesi di 174. Torino (11.625) sale di 375 casi e dal +2% va al +3,3%. Alessandria (3.114) dal +0,9% passa al +2,6%, Cuneo (2.279) dal +1,2% al +3,1%. Novara (2.172) sale dal +0,9% al +1,4%. Male di nuovo Asti (1,243) che dal +1,9% sale al 5%. Biella cresce del 4,7%. Vercelli (1.067) invece scede dal 4,2% al +1%.

La Valle d'Aosta (1.100, +4) cresce dello 0,4%. Ottimo.

Va male il Veneto (17.229, +348) che dal +0.9% passa al +2% e per le vittime (1.244) dal +2,1% al +3,2%. I guariti (6.306) aumentano di 550 , un buon +9,7%. Le terapie imntensive /130) calano di dieci, i ricpverati (1.159) di trenta. Campanello d'allarne per Verona (4.398) che agguiunge 176 casi e dal + 1,4% sale al +4,2%. In crescita anche Vicenza (2.483) dal + 0,9% al +1,25, Treviso (2.420) da +0,4% a +1% e Rovigo (413) da +0,8% a +2,5%, menre Venezia (2.340) sale di pochissimo (da +1,3% a +1,4%. Belluno (1.024) cresce del +5,6%.

Il Friuli Venezia Giulia (2.882, +24) dal +1,5% scende al +0,8%. La provincia autonoma di Trento (3.776, +49) dal +2.2% cala al +1,3%. Quella di Bolzano (2.456) dal +0,8% sale al +0,9%.

La Liguria (7.173, +124) migliora dal +1,9% al +1,8%, ma le vittime (1.076) peggiorano dal 2,4% al +2,8%. I guariti crescono da 2.536 a 2.660. Le terapie intensive (87) calano di quattro, i ricoverati (760) di ventitrè. Va meglio Genova (4.092, +61) scende dal +2,4% al +1,5%; La Spezia (809) dal +1,3% al +0,7%. Ma Savona (1.053) cresce dal +0,2% al +5.4%.

La Toscana (8.877) aggiunge 97 casi invece degli 80 di giovedì e dal +0,9% sale al +1,1%. I morti (742) salgono dal +2,3% al +2,6. Bene i guariti (2.002, +116) dal +3,15 al +6.2%%.Le terapie intensive 8159) calano di nove; i ricoverati (738) scendono di 43. Firenze (2.849) peggiora dal + 1,3% al +1,9%, Massa Carrara (966) dal +0,2% al +0,7%; Livorno (499) da +0,2% a +0,8%. Lucca (1.230) fa peggio solo di poco (da 0,3% a 0,4%. Meglio invece Pisa (894) da +0,6% a +0,1%; Pistoia (598) da 1,5% a 1%, Arezzo (606) da +1,7%a +1,5%; Siena (415) da 0,5% a 0,2%; Prato (493) da +1,5% a +1,4%; Grosseto (397) da +1,3% a +0,8%.

L'Umbria (1.363) aumenta di un solo caso e la provincia di Terni è a zero nuovi casi. I morti aumentano di uno e sono 62.

Passo indietro delle Marche (6.062, +76) dal +0,5% al +1,3% ma miglioramento per le vittime (865) da + 1,4% a +0,9%. I guariti passano da 1.865 a 1.890 (+1,3%). Pesaro Urbino (2.401) peggiora da +0,3% a +1,1%; Ancona (1.785) da 0,2% a 1%, Macerata (976) da +1,1% a +2,1%. Fermo (412) cresce del 2.5%, Ascoli Piceno (275) dello 0,4%.,

Dal centrosud la conferma che l'epidemia lì è fortunatamente marginale. Il Lazio (6.132, +78) è quasi stabile (dal +1,33% a +1,28) ma aumenta i morti (384, +9) da +1,4% a +2,4%. i guariti passano da 1193 a 1.256, le terapie intensive (184) calano di due, i ricoverati (1.396) aumentano di undici. Roma (4.361) migliora e dal +1,3% scende al +1,1%. Attenzione a Rieti, sinora molto tranquilla e spesso a zero casi, che ne aggiunge 21 e mette a segno un + 7,2%.

L'Abruzzo (2.803) cresce di soli 18 passa dal +1,9% al +0.9%. Teramo e l'Aquila sono zero casi. Il Molise (287) aggiunge tre casi.

La Campania (4.282) sale di 44 casi e dal +2.5% scende al +1%. I morti (366, +4) passano dal +4,7% al +1,25. I guariti salgono da 928 a 1.003: un bel +8%. Napoli (2.334) cala dal +2,3% al +0,8%. Salerno (643) cresce dello 0,5%. Benevento (175) del 2,3%.

Migliora, almeno per i contagi, anche Puglia (3.881, +44) da +3% a +1,1%. I morti (383, +11) crescono però dal +2,3 al 3%. I guariti (565) di 34. Bari (1.269) aumenta dell'1,7%, Foggia (969) dell'1,4%, Taranto (253) dello 0,8%. Lecce è a zero nuovi contagi.

La Calabria (1.079, +10) resta sempre bassissima (da +0.8% a +0,9%). Crotone, Catanzaro e Reggio Calabria sono a zero nuovi casi.

La Sicilia (2.981,+55) sale invece da +1,5% a +1,8%. I morti sono 218 (+5). I guariti salgono da 412 a 443. Trapani e Agrigento sono sempre a zero nuovi contagi. Catania (923) cresce del 2,3%. Palermo (435) dello 0,5%. Ragusa ne ha appena 283, ma ne aggiunge 9 e sale del 12,2%.

La Sardegna (1.257 positivi, +3) dal +0.6% scende al +0,2%. Nuoro e Oristano sono a zero nuovi casi.