Roma, 14 aprile 2020 – I numeri della lotta al coronavirus sono nominalmente migliori, a parte i decessi e i ricoverati con sintomi, ma grazie al minor numero di tamponi. I dati di Pasquetta indicano 3.153 nuovi casi a fronte dei 4.092 del giorno di Pasqua, per un totale di 159.516. Il tasso di crescta cala dal +2,7% al +2%. Buono, ma l’ottimismo cala se si osserva che i tamponi sono stati 10.043 in meno del giorno precedente. Al tasso del 9% di positivi (quello registrato il giorno di Pasqua) fanno 903 casi evitati. Ergo, se i tamponi fossero stati gli stessi di 24 ore prima il numero dei positivi sarebbe stata superata quota 4 mila. E addio progresso. Da notare che 4.261 tamponi in meno sono stati effettuati i Lombardia, 2.602 in Emilia Romagna e 1.363 in Piemonte. Negativo ieri anche dato dei morti (20.465), che salgono dal promettente +431 del giorno di Pasqua a +566, pari a una crescita del 2,8% rispetto al 2,2%. I guariti (35.425) crescono di 1224 (+3,5% invece di +6,8%), le terapie intensive (3.260) calano di 83, i ricoverati con sintomi (28.023) aumentano di 176.

Il bollettino del 13 aprile

Regioni in ripresa

Praticamente tutte le regioni fanno meglio. La Lombardia aumenta di 1.262 (a Pasqua +1460), passando dal +2,5% al +2,1%, ma più che raddoppia i morti giornalieri (da 110 a 280) riportandosi ai lielli di venerdì (273). I guariti (17.478) aumentano dell’1,8%, le terapie intesive (1.143) calano di 33, i ricoverati con sintomi (12.028) salgono di 59. Van meglio Brescia (11.058) dal +2,5% al +1,7%, Pavia (3,193) dal + 2,8% a +1,9; Lodi (2.554) da +2,9% a +0,6%. Bergamo (10391) perde uno 0,3% ma resta allo 0,8%, quindi sotto l’1%. Chi ancora non migliora è Milano (+481, a Pasqua +410) che dal +3,1% passa al +3,5%. Monza (3.720) che sale dal +1,8% al +2,2%. E Cremona (4.945) che dal +1,4% va al +4,7%. Attenzione a Sondrio (796 casi) che ne aggiunge 75 e cresce del 10,6%. Su tutto, questo pesa la riduzione dei tamponi, senza la quale il qadro sarebbe stato peggiore.

Nominalmente va moglio anche l’Emilia Romagna (20.440) che aggiunge 342 casi e passa dal +2,3% all’1,7% e aggiunge 51 vittime (2.615) passando dal +3,3% al 2%. I guariti (4007) salgono del 3,7%, le terapie intensive (331) cala di 4, i ricoverati (3.490) di uno. Anche qui, molti tamponi in meno. Nelle province, Bologna (3.292) cala dal +45 al +3%, Modena (3.132) dal 2,5% all’1,5%; Reggio Emilia (3.888) dal +2,2% all’1%, Forlì Cesena (1.245) dal +4,1% al +2,8%, Ferrara (618) dal 6,2% al +0,3%, Rimini (1.727) dall'1,7% al + 1,2%. Parma (2.573) invece aumenta dal +0,8% al +1,7%, Piacenza (3.138) è stabile al +1,2%.

Il Veneto (14.251) aggiunge solo 37 casi scendendo dal +2,2% all’1,5%, ma i morti (+14 fino a 882) crescono del 5%. Il Piemonte (17.123) aggiunge 474 casi ma la curva cala dal +4,15% al +2,8%, con i morti (1.826) che salgono del 5,6% e i guariti 2543) che salgono del 4,8%. Verona scede dal +2,7% al +1,5%, Padova dal +1,8% al +1,3%, Venezia dal +3,9% all'1,3% Vicenza dal +2,35 all'1,2%. Rovigo va zero casi.

Meglio la Liguria (5.596) che aggiunge 102 casi e passa dal +2,2% al +1,9%. I morti(760) crescono dell'1.5% i guariti (1.471) crescono del 4,1% (a Pasqua +7,9%) . In tutte le province liguri si registrano zero casi: auguriamoci che con sia dovuto solo a una mancata trasmissine dei dati dovuta al perido festivo.

Il Friuli passa da 2.431 a 2.482 casi, con un lieve aumento dal +1,6% al + 2,1%. I morti (202, più sette) crescono del 3,5%.

Fa meglio la provincia di Trento (3.126) che dal +2,8% va al +2,4.%. i morti (300) sono 7 in più. La provincia di Bolzano (2.189) cresce del 2,4%

Le Marche (5.831) hanno altri 78 casi e scendono dal +1,7% al +1,3%, ma i morti (713) salgono dall’1,6% all’1,8% con i guariti (1.588) crescono del 6%. Migliora Ancona (da +2,8% a +0,9%) peggiora Pesaro Urbino (da +0,9% a +1,9%), stabile Macerata al 2%.

Va meglio anche la Toscana (7.390) che con 155 positivi in più dal +4% va al + 2,1%, mentre i morti (518) scendono dal +6% al 4,6%. I guariti 8615) crescono del 6,4%. Ottimo il dato di Firenze (2.269) che dal +4,9% scede al +0,4%. Bene anche Massa Carrara (867) da +5% a +1,4%. Lucca (1.060) aumenta dal +1,4% al + 3,9%. Pisa (694) scende dal +6,4% al +2,5%, Prato (394) dal 6,2% al + 0,3%, Pistoia (509) da + 3,3% a +0,6%. Arezzo (453) aumenta dal +2,9% al + 5,6% e Grosseto, sinora piuttosto tranqulila, aggiunge 41 casi e sale addirittura del 12,5%.

Ottma come sempre l'Umbria che da 1.319 passa a 1.320, un solo caso in più.

Praticamente stabile il Lazio (4.968) che dal +2,6% va al +2,5%. I morti 2849 calano di uno 0,25 al 2%. Roma (3.431) aumenta dal + 3% al +3,1%.

Va meglio la Campania (3.670) che dal +2,5% va all'+1,8% così la Puglia (3.065) dal +2,9% al +2,5%, con Bari che cresce del 4,5% e Brindisi del +5,9%. Ma Fogga è a zero casi.

Meglio l'Abruzzo (2.213) da +1.9% a +1%. Peggiora invece la Sicilia (2.458) che dal +2.2% va al +3,9%.

