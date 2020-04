Roma 12 aprile 2020 - Sul fronte del Coronavirus, non sarà una Pasqua di resurrezione. Nonostante il lockdown, iI dati della Protezione Civile peggiorano. Ieri si sono aggiunti 4.694 nuovi casi, a fronte dei 3.951 di venerdì: una crescita del 3,18% invece che del 2,75%. Il totale dei casi registrati nel nostro Paese è ormai a quota 151.271.

Ecco perché calano i malati in terapia intensiva

Anche i morti aumentano da 570 a 610 (+3,3% invece di +3,1%) fino a quota 19.468. Gli attualmente positivi (casi totali meno morti e guariti) superano i centomila (102.269). Va un pò meglio per i guariti, che, confermando il trend, crescono di 2.079 (da +6,9% a 6,8%) fino a 32.534. Bene i ricoverati con sintomi (28.144) che diminuiscono di 98 (ma meno di venerdì quando erano calati di 157) e ottimo il dato delle terapie intensive (3.381) che scendono di 116 (venerdì -102). A determinare il peggioramento sono in primis due regioni: la Lombardia e il Piemonte.

Passo indietro di Piemonte e Lombardia

La Lombardia aggiunge 1544 casi (venerdì 1.246, totale 57.592) peggiorando da +2,3% al +2,75%. Va male anche per i morti (10.511), da +2,1% a +2,6%. I guariti (16.823) aumentano del 3,3% invece che del 3,6%. I ricoverati 812.026) salgono di 149, le terapie intensive (1.174) calano di 28. Discreti i segnali da Bergamo (10.258) che cala da 1,1% a 1,05% e da Brescia (10.599) da 2,4% a 2,1%. Meglio anche Mantova (2411) al + 2,4%, Lecco (1.860) da +1,8% scede al +1,2% e Varese (1.633) che dal preoccupante 10,6% di giovedi e il 6,6% di venerdì scende al 2,8%. Ma va male Milano (13.268) che aumenta di 520 casi (venerdì +269) Peggiorano anche Monza (3.575) da +,1% a +4,4%, Cremona (4.658) da 1,6% a +2,1%. Lodi (2.472) da 1,8% a 2,3%. Pavia (3.034) da +2,6% a +2,9%. E Como (1.825 casi), che aumenta addirittura dell’8,2%. Vista la situazione ,l’assessore al Welfare Giulio Gallera ha deciso che i sospetti non conclamati dovranno rimanere in isolamento fino al 3 maggio. Se non basta, la quarantena potrebbe diventare di 28 giorni.

Ieri è andato molto male il Piemonte (16.008) che ieri ha aggiunto 966 casi e è passato dal +3.4% al +6.6%. I morti (1.633) sono 101 in più 8+6,6%, bene invece i guariti (2.205) +15,8%, le terapie intensive (384) che calano di 10 e i ricoverati con sintomi (3.435) che scendono di 62. Ma il contagio si sta muivendo troppo velocemnete, specie inlcune provnce. Torino (7.605) cresce del 5.2%, Verbano Cusio Ossola (859) dell'8,7%, Vercelli (789) dell’11,4%, Novara (1.540) addirittura del +22,4%. Alessandria (2.291) aumenta dal +1,8% al +3,4%, Cuneo (1.350) dal +1,3% al +2,4%. Non ci siamo

L’Emilia Romagna aggiunge 507 casi (venerdì 451) fino a 19.635 e aumenta dal +2,4, al +2,6%. I morti (2.481) sono 84 in più (+3,5%, stabile). I ricoveri calano di 66, le terapie intensive di 8. Peggiorano Bologna (3.075) dal +3,4% al +4,1%, Modena (3.11) dal + 2.2% al +2,8%, Reggio Emilia (3.765) da 3,6% a 3,7% e Forlì Cesena (1.163) da +1,7 a +5,8%, Ferrara (580) da +0,5% a +2,5%. Meglio, come fa da giorni Piacenza (3.062) da +1% a +0,5%;, Parma (2.512) che scende da +2,1% a +1,6% e Rimini (1677) da +2,4% a +1,6%.

Bene il Veneto (13.768) che per i casi totali cala da + 3.8% a 2,6%, mentre per i morti (831) lima da 4,9% a 4,8%. I guariti (2.188) aumentano del 10,4% (ma venerdi erano cresciuti del 14,6%), le terapie intensive (251) scendono di sei, i ricoverati con sintomi (1.465) di ben 56. bene Padova (3.250) passa dal +2,3% al +1,4%, Verona scende dal 6,8% a 4,5%, Venezia (1883), che giovedi aveva avuto un aumento del 7,3%, sale dal 1,7% al 5,8%. Vicenza (2.009) aumenta del 2,9%.

Peggiora la Toscana (6.958) da 2,7% a 3,4% ma riduce l’aumento dei morti (467) al 2,9% e aumenta dal 2,9% al 10,6% i guariti (499). Ottim il calo delle terapie intensive 8237) che scendono di 19, mentre i ricoverati con sintomi (977) calano di 14. Nelle province Firenze (2.154) migliora dal +5,5% al +4,1%, Lucca (1006) da +0,9% a +1,8%; Massa Carrara (814) da +1% a +2%, Pisa (636) da +1,2% a +3,8%, Prato (370) da +0,6% a +3,6%, Pistoia (490) da + 2,4% a +4,7%. Arezzo (417) da 1% a +3,5%. Livorno (379) cresce del 5,9%. Evidentemente l'epidemia si sta ancora sviluppando.

Vanno abbastanza bene le Marche (5.211) che riducono da +2,6% a +2,5% i casi totali e da +1,9 a +1% i morti (ora 689). Bene anche ieri i guariti, 205 in più fino a 1.291. Le terapie intensive (118) si riducono di 9 unità, ma i ricoverati con sintomi (60) aumentano di 35. Nelle province va bene Pesaro Urbiano (2,121) che da un +2,7% scende a un +1,3%. Migliora nettamente anche Macerata (801) che dal +6% di venerdì scende al +3,2%. Peggiora invece Ancona (1.547) dal + 1,4% al +3,1%. Ascoli Piceno aggiunge 12 casi e cresce del 5,1%.

La Liguria (5.376) è quasi stabile (da 3,4% al al +3,6%) mentre i morti passano da 739 a 7,34 8+3,5%). La provincia di savona cresce del 5,5% molto bene invece Genova (+0,5%) e La Spezia che fa segnare un meraviglioso zero casi.

Peggiora registrando ben 154 nuovi casi e balzando dal +3,9% al +5,5% la provincia di Trento (2.970). I morti crescono da 275 a 284.

Migliora il Friuli (2.393) dal +2.2% al +1,9%. Il Lazio (4.723) che pure con 140 casi in più scende dal 3,5% al 3%, con i morti (273) che calano dal +4% al 3,8%. Roma però peggiora dal +2,9% al +3,4%. E i ricoverati in terapia intensiva aumenano da 201 a 203.

Va meglio l'Abruzzo (2.120) che passa da un allarmante +8,3% di venerdì a un pur sempre alto +5,2%. Andrà tenuto d'occhio. Attezione a Chieti (441) che aggiunge 49 casi e aumenta del 12,5%. Teramo cresce del 3,7%, L'Aquila del 2,3%.

La Campania (3.517) aggiunge solo 75 casi e passa da un +3,4% a un +2,2%. Napoli (1.809) scende dal + 4,3% al +2,1%. Salerno (533) cresce del 3,9%.

Anche la Puglia (2904) va meglio e da un preoccupante +8,3% di venerdì scende al +5,2%. Bari (913) è al +3%.

Tranquilla la Sicilia (2.364) che cala dal +3,1% al +2,6%. Ottima come sempre l'Umbria, che aumenta di soli 7 casi, dal 1.302 a 1.309. Ce ne fossero.

