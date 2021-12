Roma, 13 dicembre 2021 - Nuovi contagi Covid in calo in Italia oggi. In attesa del bollettino nazionale emesso dal Ministero della Salute e dalla protezione civile, arrivano i dati dalla Regioni che evidenziano una flessione dei casi. Flessione prevista, dato che nel weekend si processano meno tamponi rispetto agli altri giorni della settimana. E' importante invece tenere d'occhio la curva dei ricoveri e delle terapie intensive, anche per valutare quali Regioni siano a rischio zona gialla. Dopo Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, anche la Calabria, da oggi, ha abbandonato la zona bianca. Il presidente Zaia dà per certa la 'retrocessione' in zona gialla del Veneto a partire da lunedì. E dalla prossima settimana rischiano anche Liguria e Trentino. Per quanto riguarda la diffusione di Omicron, che pare ancora contenuta nel nostro Paese (27 i contagiati ad oggi secondo l'Ecdc), si guarda alla Gran Bretagna, dove i casi della nuova variante viaggiano a un ritmo elevatissimo (raddoppiano ogni due-tre giorni). Ecco intanto i bollettini regionali.

Il bollettino del 12 dicembre

Ieri i nuovi positivi in Italia erano 19.215, i morti 66. Il computo dei posti letto in area medica (ricoveri ordinari) saliva di 158, quello delle terapie intensive di 11 (54 però i nuovi ingressi).

Nelle ultime 24 ore in Veneto si segnalano 2.096 nuovi contagi (ieri erano 3.271): numero viziato dai bassi tamponi della domenica, quando vengono concentrati solo su soggetti sintomatici. Schizza in alto il dato degli attuali positivi, 50.585 (+1.344). Peggiora la situazione ospedaliera. Se ieri il dato delle ospedalizzazioni era fermo rispetto a sabato, oggi si registrano altri 22 pazienti ricoverati in area medica, e 3 in terapia intensiva. "Siamo nella fase acuta - ha commentato il governatore Zaia - nella quale abbiamo più ingressi che uscite negli ospedali".

In Toscana altri quattro i morti nelle 24 ore, mentre il numero dei nuovi positivi è 703. In crescita gli attualmente positivi (+1,9% su ieri). Tra loro i ricoverati sono 354 (+12 persone il saldo giornaliero tra ingressi e uscite su ieri, pari al +3,5%) di cui 50 in terapia intensiva (+3 persone il saldo pari al +6,4%).

Il Friuli Venezia Giulia, in zona gialla, conta 406 nuovi casi. Sono 8 le vittime nelle ultime 24 ore, hanno tra i 79 e i 95 anni. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 28 (+1), mentre i pazienti in altri reparti 306 (+12). Un dato interessante comunicato dalla Regione è che il 28% dei nuovi contagi riguarda persone con meno di 19 anni .

I nuovi contagiati in Puglia sono 228. Gli attualmente positivi sono 5.539 di cui 19 in terapia intensiva e 127 ricoverati nei reparti ordinari covid. Le vittime del virus contate nelle ultime 24 ore sono sono 5 e fanno salire a 6.919 il totale dei decessi da inizio pandemia a oggi.

Nelle Marche i nuovi positivi al coronavirus sono sono 227, con un tasso di incidenza cumulativo in crescita: oggi è 205,60 su 100mila abitanti (ieri era 200,41). Nelle terapie intensive, il 77% dei pazienti non è vaccinato, in area medica il 56% non è vaccinato. Tra i casi positivi generali, vaccinati e non vaccinati rappresentano rispettivamente il 50%.

La provincia di Bolzano - zona gialla - conta 224 nuovi positivi. I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 97, quelli in isolamento nelle strutture di Colle Isarco 7. Il numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva sono 21.

In Basilicata sono 97 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2, su un totale di 1.391 tamponi molecolari, e non si registrano decessi per Covid-19. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 21 (sette a Potenza e 14 a Matera) di cui 1 in terapia intensiva.