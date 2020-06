Roma, 1 giugno 2020 - La riapertura totale del 3 giugno non convince molti governatori – nonostante i dati positivi – e così le regioni meno colpite insistono nell’alzare gli scudi. Il primo, ieri, è stato il toscano Enrico Rossi, che ha invocato un rinvio di una settimana degli spostamenti liberi, "per arrivare anche in Lombardia –ha detto – a un numero di contagi molto ridotto". Il dialogo tra il governo, attraverso il ministro delle Autonomie, Francesco Boccia, e le Regioni prosegue sottotraccia, ma appare difficile che da qui a mercoledì l’esecutivo defletta dalla decisione di riaprire alla mobilità in tutta Italia.

Il ministro Roberto Speranza ha riconosciuto che "un rischio c’è e sarebbe sbagliato non riconoscerlo", ma per il governatore del Veneto, Luca Zaia, ci vorrà comunque "un Dpcm che interrompa il blocco", questione già esclusa – invece – dal governo che vuole "una responsabilizzazione delle Regioni". Per questo le cosiddette ‘regioni del no’ preparano le contromisure.

"Grande la preoccupazione per stazioni e aeroporti come Termini, Fiumicino e Ciampino", afferma l’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, che ha chiesto di "riaprire in base ai numeri"; in Regione si valuta di introdurre l’autocertificazione per chi viene dalla Lombardia e da altri territori ad alto contagio. Il presidente della Campania Vincenzo De Luca, capofila del no, ha già annunciato "controlli e test rapidi con accresciuta attenzione", ma le preoccupazioni dello ‘sceriffo’ sono anche in casa sua, dopo che il sindaco di Avellino, il dem Gianluca Festa, è stato filmato a inneggiare, in un maxi assembramento locale, contro l’ordinanza della Regione ritenuta troppo restrittiva. E, ancora, in Sicilia "i turisti saranno tracciati", ha annunciato il governatore dell’isola Nello Musumeci.

Cosa cambia dal 3 giugno

Circolazione libera

Da mercoledì in Italia cadono le barriere regionali e si potrà riprendere liberamente a muoversi da una parte all’altra del Paese senza dover più giustificare gli spostamenti. Scompare dunque il modulo di autocertificazione

Baci e abbracci solo tra conviventi

La distanza interpersonale di un metro, che diventano due quando si fa sport, resta la principale regola che saremo obbligati a osservare fino a che l’emergenza non sarà terminata. I baci e gli abbracci potranno essere liberi solo tra familiari e conviventi

Famiglie in auto senza limitazioni

In auto si potrà andare tutti insieme solamente se si appartiene a uno stesso nucleo familiare convivente. Diversamente potranno viaggiare insieme solo due persone (su file diverse) e con mascherina

Mascherina all’aperto, ecco dove non si indossa

In tutte le regioni tranne Lombardia, Trentino, Friuli Venezia-Giulia, Piemonte, Campania e a Genova, la mascherina all’aperto può non essere indossata, a meno che non ci si trovi a fronteggiare una situazione dove viene meno la distanza interpersonale di un metro

L’Italia apre alla Ue senza quarantena

Dal 3 giugno l’Italia riapre le frontiere all’interno dell’area Schengen, con il Regno Unito, Andorra, Principato di Monaco e San Marino. Chi arriverà da queste zone non sarà più soggetto alla quarantena obbligatoria di quattordici giorni

Seconde case

Le seconde case da mercoledì saranno raggiungibili ovunque. Alberghi, b&b e case vacanza sono prenotabili, anche se sono ancora molto poche le strutture che hanno già riaperto in attesa del nullaosta alla mobilità tra le regioni e con l’estero

Sì all’idromassaggio, ma a distanza

Terme, centri benessere e, in alcune regioni come la Lombardia, anche piscine e palestre hanno riaperto lo scorso weekend. Obbligatorio uno spazio di sette metri quadri a persona nelle vasche

Locali

Il divieto di vendita di bevande da asporto dopo le 21 è stato adottato da molte amministrazioni locali per evitare gli assembramenti degli ultimi giorni. Locali aperti fino a tardi, ma con l’obbligo di servire i clienti solo ai tavoli

Matrimoni

Nei giorni scorsi in Emilia-Romagna, Puglia, Campania e Abruzzo sono riprese le cerimonie per sposarsi in chiesa. Ammessi pochi familiari e amici, tutti in mascherina. Per i funerali in chiesa vale ancora la limitazione dei 15 partecipanti