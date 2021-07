Roma, 11 luglio 2021 - Nuovi aggiornamenti con il bollettino Covid del ministero della Salute e della Protezione civile sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Italia (nuovi contagi, morti, ricoveri, terapie intensive, guariti). Dal report, con i dati regione per regione, vedremo se il trend dell'epidemia è in crescita così come è avvenuto in questi ultimi giorni (qui il bollettino del 10 luglio) e come temono gli scienziati.

I modelli matematici fanno prevedere un aumento dei nuovi casi che entro fine agosto potrebbero anche raggiungere gli 11mila al giorno. Ma c'è chi avanza anche il timore che la crescita dell'incidenza porti alcune regioni a dover abbandonare la zona bianca. Sicilia, Campania, Abruzzo e Marche sono le regioni che hanni i dati più alti di incidenza settimanale ogni 100mila abitanti.

La preoccupazione è anche nelle parole del virologo Sergio Abrignani, componente del Cts, che in vista dei possibili festeggiamenti dopo la finale Italia-Inghilterra si raccomanda: "Stasera niente abbracci e tenete la mascherina".

Intanto il report esteso dell'Iss segnala che negli ultimi 14 giorni la maggior parte dei nuovi casi di infezione si sono registrati in soggetti non vaccinati o vaccinati con una sola dose o col monodose entro 14 giorni. Intanto si apprende che i treni ad alta velocità potrebbero tornare a viaggiare al 100% della capienza con ul green pass.

Sommario

Il bollettino Covid di oggi

La tabella in Pdf

Dalle regioni / Veneto

Sono 125 i nuovi casi di Covid19 trovati in Veneto nelle ultime 24 ore. Con la risalita dei contagi ritorna sopra quota 5.000 il numero dei positivi attualmente in isolamento. Nessun decesso registrato. Risalgono i dati delle terapie intensive, 16, con 2 ricoveri in più rispetto a ieri, Stabile, 229, il numero dei malati Covid nelle normali aree mediche.

Sono 87, età media 35 anni, i nuovi casi in Toscana dove oggi si registra un nuovo decesso: un uomo di 66 anni. I positivi oggi sono 1501, -1,8% rispetto a ieri e i ricoverati sono 81 (-4), di cui 15 in terapia intensiva. Dall'inizio dell'epidemia in Toscana sono 244.948 i casi di positività al Coronavirus e 6.889 i deceduti. I guariti crescono dello 0,05% e raggiungono quota 236.558 (96,6% dei casi totali).

In crescita nelle ultime 24 ore i contagi nelle Marche: 39 quelli rilevati su 1.109 nuove diagnosi. Ancora in provincia di Ascoli Piceno in maggior numero di casi (12); a seguire le province di Ancona (10), Pesaro Urbino (9), Macerata (5), Fermo (2), un caso da fuori regione.

In Puglia, sono stati registrati 4.011 test e sono stati registrati 34 casi positivi: 7 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 1 nella provincia BAT, 9 in provincia di Foggia, 11 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto, 2 casi di provincia di residenza non nota. Non sono stati registrati decessi.

Le altre regioni

In Basilicata 5 nuovi contagi, 22 guariti e nessun decesso. In Alto Adige 9 casi e 1 decesso. In Molise 7 nuovi positivi.