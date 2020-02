Roma, 3 febbraio 2020 - E' atteso a metà mattinata l'aereo con gli italiani di rientro da Wuhan, la città epicentro del primo focolaio del coronavirus 2019-nCoV. I 56 connazionali (uno tra quelli che sarebbero dovuti partire è rimasto in Cina) dovranno rispettare un periodo di quarantena e per le prossime due settimane saranno ospitati nella 'città militare' della Cecchignola, alla periferia Sud della Capitale. Intanto è già atterrato all'alba a Fiumicino il primo volo della China Airlines proveniente da Taipei che dovrà rimpatriare i turisti cinesi dopo la chiusura dei collegamenti aerei decisa dal governo italiano.

Intanto dall'Italia arriva la notizia del primo, importante, passo della ricerca per combattere il morbo. Un'équipe dell'Istituto nazionale Spallanzani guidato da donne ha isolato il virus: è stata tra le prime in Europa. Questo significa che d'ora in poi sarà più facile trovare un vaccino e un'eventuale cura per la patologia. Patologia che finora è responsabile della morte di 361 persone in Cina.

Borse, tracollo di Shanghai e Shenzhen

Mentre sale il bilancio delle vittime (il numero ha superato le 349 della Sars nel 2002-2003) e il resto del mondo isola la Cina, è profondo rosso per le Borse dell'estremo Oriente. Al ritorno agli scambi dopo il lungo Capodanno lunare, l'indice Composite di Shanghai precipita del 7,72%, a 2.746,61 punti, mentre quello di Shenzhen segna un tonfo dell'8,41%, a quota 1.609,00. Sulla scia dei timori innescati dall'epidemia di coronavirus i mercati cinesi bruciano 420 miliardi di dollari in termini di capitalizzazione. Male anche le altre asiatiche. Tokyo ha perso l'1%, Sydney l'1,3%, Taiwan l'1,2%, Bangkok (-0,3%) e Seul lo 0,01%.

La Banca centrale cinese corre ai ripari con misure a sostegno della liquidità. Nel sistema sono stati immessi 150 miliardi di yuan, pari a 19,3 miliardi di euro, attraverso 'repo' (pronti contro termine) a 7 e 14 giorni.

In Cina crolla anche la domanda di petrolio, precipitata di circa 3 milioni di barili al giorno, pari al 20% del fabbisogno totale, a causa degli effetti sull'economia delle misure di contenimento adottate da Pechino. Lo riporta Bloomberg che cita top manager di gruppi petroliferi cinesi e occidentali. Si tratta probabilmente del più severo shock subito dalla domanda di petrolio dalla crisi finanziaria del 2008-2009.