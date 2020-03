Roma, 21 marzo 2020 - Nel pieno dell’emergenza sanitaria, che miete ogni giorno centinaia di vittime in Italia, la metafora della Chiesa ospedale da campo si materializza dentro e fuori le Terapie intensive in gesti di straordinaria testimonianza di fede, in un contesto eccezionale anche per la vita religiosa. Vietate le messe partecipate, annullate le benedizioni pasquali, sospesi i corsi di catechismo, tutte misure adottate in ossequio alle disposizioni delle autoritá civili nel tentativo di contenere la diffusione del Covid-19. Un giro di vite che non ammette deroghe, nemmeno per i funerali. La crudezza delle foto del mesto corteo di mezzi militari che, nel buio della notte Bergamasca, muovono verso l’Emilia Romagna, carichi di cadaveri da cremare e destinare a una rapida sepoltura, sono lì a fugare gli ultimi scampoli della nostra incredulità davanti a una situazione che ci eravamo illusi di poter confinare nella lontana Cina.

E, invece, mentre il Papa lascia il Vaticano e percorre un tratto a piedi fino alla chiesa di San Marcello per chiedere a Dio di fermare l’epidemia, la morte non dà tregua negli ospedali e la solitudine di chi si spegne, positivo all’infezione, aggrava lo sconcerto per lo stillicidio quotidiano. I figli non possono salutare i padri per l’ultima volta; le mogli non sono ammesse al capezzale dei compagni di una vita. Si parte soli nell’ultimo viaggio, nella migliore delle ipotesi con la mano stretta da dita compassionevoli di sconosciuti camici bianchi che, da mattina a sera, si sforzano di somministrare ossigeno a chi annega nel mare della malattia.

Ai medici e agli infermieri cattolici si è rivolto nei giorni scorsi il vescovo di Brescia, la seconda città più colpita dal Coronavirus dopo Bergamo. Un appello straziante che prende spunto dalla consapevolezza dello stato d’isolamento dei pazienti Covid-19. "Siate voi i ministri di consolazione per questi nostri fratelli e sorelle, nel rispetto della libertà loro e dei loro parenti – ha chiesto ai sanitari il martiniano monsignor Pierantonio Tremolada –. Aggiungete all’ammirevole cura che state dimostrando anche questo gesto: quando li vedete in particolare difficoltà o ormai alla fine della loro vita terrena, affidateli al Signore con una semplice preghiera silenziosa e, se i loro cari vi esprimeranno il desiderio di saperli accompagnati dai conforti cristiani, tracciate voi sulla loro fronte una piccola croce. Fatelo a nome loro e a anche a nome mio, a nome dell’intera nostra Chiesa. Avete piena dignità di farlo in forza del vostro sacerdozio battesimale». Se non è una richiesta ai laici d'impartire l'estrema unzione, poco ci manca.

La forma non muta la sostanza in un rimescolarsi delle carte impensabile anche solo un mesetto fa. Addirittura sui sacramenti. Va in questa direzione anche la decisione assunta dal vescovo di Arezzo, prima del via libera generale di ieri della Penitenzieria apostolica, d’impartire l’assoluzione generale ai pazienti dell’ospedale cittadino, senza previa confessione individuale. Arrivato fuori dal nosocomio, monsignor Riccardo Fontana, ha benedetto gli ammalati, poi, con la mano alzata, ha pronunciato la formula di rito, tracciando nell’aria un segno della croce: "Io vi assolvo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo". Si è trattato del primo caso in Italia, almeno in tempi recenti, di amministrazione del sacramento della riconciliazione (celebrato di norma individualmente) nella forma straordinaria collettiva per grave necessità (il diritto canonico prevede anche una seconda ipotesi di gruppo: l’imminente pericolo di morte).

Non solo il segno della croce sulla fronte dei moribondi, non solo la confessione collettiva per gli ammalati. L’emergenza sanitaria suscita nella Chiesa modalità nuove, per fortuna anche meno drammatiche, per non far mancare agli italiani la consolazione della fede. Da qui la scelta dell’episcopato (dopo un non facile dibattito interno) di non chiudere le chiese nelle città per consentire la preghiera individuale ai fedeli; i commenti al Vangelo del giorno trasmessi da decine di preti ai loro parrocchiani via WhatsApp; l’assistenza ai senzatetto portata avanti da Caritas e Sant’Egidio, garantita con guanti e mascherine per non trasformare un gesto d’amore in un atto di trasmissione del morbo. Quello che ha falciato, o contribuito a falciare, la vita di una dozzina di preti nella Bergamasca. Tutti al servizio fino all'ultimo, ciascuno come poteva. Fra loro nessun don Abbondio.,