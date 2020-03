Roma, 9 marzo 2020 - L'emergenza coronavirus continua a infiammare le carceri. Le rivolte si moltiplicano con ritmo esponenziale e agli istituti penitenziari di Modena, Pavia, Napoli, Salerno, Vercelli, Alessandria , Frosinone, Cremona, si sono aggiunte Foggia, Milano, Palermo e Reggio Emilia, mentre la situazione resta tesa comunque in tutte le carceri. A Modena la situazione più esplosiva: si contano 6 detenuti morti e altri quattro feriti gravi in prognosi riservata e 18 intossicati. Particolarmente alta la tensione anche nel carcere milanese di San Vittore, dove i detenuti sono saliti sul tetto.

Tutti protestano contro il divieto di avere colloqui di persona coi familiari.

Foggia, bloccati gli evasi

Una rivolta è in corso nel carcere di Foggia, dove alcuni detenuti erano evasi, venendo bloccati poco dopo all'esterno dell'istituto penitenziario dalle forze dell'ordine. A quanto si apprende i detenuti hanno divelto un cancello della 'block house', la zona che li separa dalla strada. Molti detenuti si stanno arrampicando sui cancelli del perimetro del carcere. Sul posto polizia, carabinieri e militari dell'esercito.

Dalla strada adiacente al carcere si vedono carta e stracci a cui è stato dato fuoco attaccati alle grate di una finestra e getti d'acqua per contenere le fiamme. Sono almeno una quindicina i detenuti visibili sul tetto che urlano e alzano le braccia al cielo, buona parte con il cappuccio della felpa alzato, o il volto nascosto da una sciarpa.

Milano, infermeria devastata a San Vittore

Da questa mattina è in corso una rivolta anche nel carcere di San Vittore e alcuni detenuti sono saliti sul tetto della casa circondariale. Sul posto sono arrivate le volanti di polizia. In particolare a salire sul tetto sono stati i detenuti del reparto 'La Nave'. La rabbia è salita al punto che si parla di 'devastazione' dell'infermeria e hanno aperto armadietti e cassaforti: come è successo altrove il pericolo è che ingurgitino il metadone usato per placare la tossicodipendenza da eroina.

Palermo, chiuse le strade

Tentativo di evasione dal carcere Ucciardone a Palermo. Alcuni detenuti per protesta contro lo stop alle visite in carcere per l'emergenza coronavirus hanno tentato di scavalcare la recinzione dell'istituto di pena per cercare di fuggire. Il tentativo è stato bloccato dalla polizia penitenziaria. Il carcere è circondato dai carabinieri e polizia in tenuta antisommossa. Anche le mura del

carcere sono presidiate. Le strade attorno a vecchio carcere borbonico sono chiuse. Ieri sera la protesta era scattata anche al Pagliarelli, il secondo carcere di Palermo.

Modena, morti e trasferiti

Sale a sei il numero di detenuti morti dopo la rivolta dell'8 marzo. Almeno un altro detenuto, a quanto si apprende, è in fin di vita. Sarebbero tutti decessi per overdose. Le proteste sono cominciate domenica verso ora di pranzo, quando alcuni detenuti hanno dato fuoco ai locali di uno dei padiglioni del carcere.

La situazione, nelle ore, è degenerata fino a trasformarsi in una vera e propria guerriglia, con l'arrivo nella struttura di Strada Sant'Anna di agenti della polizia e militari dei carabinieri in tenuta antisommossa che hanno tentato di sedare la rivolta. Decine di carcerati sono stati bloccati e trasferiti in altre strutture. Alcuni detenuti, però, prima di arrendersi hanno assaltato l'infermeria trafugando confezioni di metadone e altri farmaci. E proprio l'abuso di sostanze stupefacenti dovrebbe essere la causa dei decessi. Tra le persone rimaste ferite, anche un agente della penitenziaria e sette sanitari finiti in ospedale ma con lesioni lievi.

I dati: sovraffollamento al 140%

"L'emergenza Coronavirus arriva dopo un anno di sofferenze penitenziarie, in cui, soprattutto in Lombardia, la sanità inframuraria è stata spesso inadeguata (nei numeri, nei servizi, nelle risposte). Un anno di sofferenze che hanno investito tanto i detenuti quanto gli agenti, e tutto il personale penitenziario, che arriva a nervi tesi a questa emergenza", scrive su Facebook Valeria Verdolini, presidente dell'associazione Antigone Lombardia. Verdolini sottolinea: "il 29 febbraio erano presenti in Italia 61.230 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare di 50.931 posti, con un sovraffollamento oltre il 120%".

"Nelle zone arancioni del Dpcm sono presenti 14.449 persone ristrette, il 23,6% di tutti i detenuti d'Italia, così distribuite: 2365 Emilia-Romagna; 8.720 Lombardia (il sovraffollamento regionale qui sale al 140%, con picchi a Como del 195%), 238 Marche, 1751 Piemonte, 1375 Veneto. Sono numeri distribuiti in spazi angusti, in celle pensate per spazi vitali con meno presenze. Il sovraffollamento significa il terzo letto, e passare gran parte della giornata per pochi cm sopra la soglia dei 3 metri quadri a persona".