Roma, 13 aprile 2020 - Conferenza stampa della Protezione civile alle 18 per gli aggiornamenti sul Coronavirus in Italia. Anche a Pasquetta dunque l'appuntamento con il capo dipartimento Angelo Borrelli per gli aggiornamenti su contagi, malati, morti e guariti. Tra le ultime notizie di oggi c'è anche un passo avanti sulla ricerca di un vaccino, con i primi test sull'uomo entro fine aprile. Il prodotto è stato messo a punto dall'azienda Advent-Irbm di Pomezia insieme con lo Jenner Institute della Oxford University.

Oms: Coronavirus 10 volte più mortale dell'influenza

Oggi il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel briefing da Ginevra, ha detto che "le prove provenienti da diversi Paesi ci stanno dando un quadro più chiaro di questo virus, come si comporta, come fermarlo e come trattarlo. Sappiamo che il Covid-19 si diffonde rapidamente e sappiamo che è 10 volte più mortale del virus responsabile dell'influenza del 2009".

Le altre notizie di oggi

Coronavirus, cosa si può fare e cosa riapre dal 14 aprile

Locatelli (Css): "Le scuole? Le riaprirei a settembre"

La Spagna prova a ripartire. Francia verso lockdown fino al 10 maggio

Statistiche coronavirus live: numero di morti, infetti e dati in tempo reale