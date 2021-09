Roma, 20 settembre 2021 - Appuntamento quotidiano con il bollettino sul Coronavirus in Italia. I dati di oggi di ministero della Salute e Protezione Civile su contagi Covid, morti, ricoveri e terapie intensive arriveranno nel pomeriggio e ci aggiorneranno, seppur influenzati soprattutto nel numero di nuovi casi dai pochi tamponi effettuati nel weekend, sull'andamento della situazione pandemica. Oggi è il giorno della terza dose di vaccino: sono iniziate le somministrazioni ai soggetti più fragili, circa tre milioni di persone. "Un passo avanti importante per dare protezione a chi ha un sistema immunitario più debole", ha affermato il ministro della Salute Roberto Speranza. Sulla terza dose arrivano "dati confortanti" da Israele: uno studio pubblicato sul New England Journal of Medicine, infatti, mostra che la terza dose Pfizer porterebbe l'efficacia del vaccino tra i soggetti che hanno ricevuto il richiamo a circa il 95%.

Durata dell'immunità e terza dose: in 12 milioni hanno già meno difese

Sommario

Intanto, in attesa dei dati Agenas di domani, che saranno già importanti per stabilire il quadro della prossima settimana, rimane invariata ancora sette giorni la mappa dei colori delle regioni: la Sicilia è sempre in zona gialla, mentre restano in zona bianca tutte le altre regioni, compresa la Calabria che sembrava destinata alla fascia con più restrizioni. Proprio oggi in Calabria, l'ultima regione a partire assieme alla Puglia, iniziano le scuole. Nel resto d'Italia la prima settimana è andata bene: la superapp per il controllo dei green pass ha funzionato e si è tornati in presenza, anche se c'è già qualche classe in quarantena a causa di studenti trovati positivi. Il virologo Fabrizio Pregliasco ha rassicurato: "È normale che ci siano dei focolai, si sapeva che la variante Delta colpisce più facilmente i giovani, quindi è necessario che vi siano protocolli di sicurezza, speriamo che si rimanga nell'ambito di interventi localizzati. Magari nel prossimo futuro per i giovani vaccinati sarà possibile allargare le maglie della quarantena e non prevederla per i vaccinati".

Vaccinati ma già in quarantena. "Cambiare le regole della scuola"

Pubblicheremo qui, appena saranno disponibili, i dati aggiornati del ministero della Salute e la tabella pdf

Regioni / Toscana

In Toscana sono 231 in più rispetto a ieri i nuovi casi di positività, rilevati da 4.310 tamponi molecolari e 2.214 tamponi antigenici rapidi per un tasso di positività del 3,5%. Oggi si registrano 5 decessi: 2 uomini e 3 donne con un'età media di 77,6 anni. Gli attualmente positivi sono 8.294, -2,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 387 (2 in più rispetto a ieri), di cui 51 in terapia intensiva (2 in più).

Il bollettino Covid del Veneto segna oggi 229 nuovi positivi e nessun morto. Il totale degli infetti raggiunge quota 465.412, mentre quello dei deceduti resta fermo a 11.739. Cresce leggermente la pressione ospedaliera: nelle ultime 24 ore si registra un aumento di 5 unità per i ricoveri in area non critica (268 pazienti in totale) e di un'unità in terapia intensiva (59).

Oggi in Puglia sono stati registrati 7.182 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e 60 casi positivi, non sono stati registrati decessi. Attualmente sono 3.251 le persone positive, 194 sono ricoverate in area non critica e 20 in terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono 267.261 a fronte di 3.546.252 test eseguiti, 257.246 sono le persone guarite e 6.764 quelle decedute

In Alto Adige 14 nuovi positivi, uno solo in Molise mentre la Basilicata ne registra 8. Un decesso e 12 contagi in Umbria.