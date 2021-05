Roma, 26 maggio 2021 - Nuovo bollettino Covid in Italia. Attesa per i dati di ministero della Salute e Protezione Civile su casi, decessi e ricoveri. Ieri si è registrata una crescita dei contagi, ma a fronte di un maggior numero di tamponi, più del doppio rispetto al giorno precedente, con il tasso di positività che è crollato all'1,28%. Intanto si torna a discutere di zona bianca. Questa è la settimana decisiva per le prime tre regioni ed entro fine giugno potrebbe toccare a tutta l'Italia. Nel pomeriggio il presidente Massimiliano Fedriga ha convocato una Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per definire misure comuni per la fascia più chiara. L'idea, sostenuta dal virologo Fabrizio Pregliasco, per poter riaprire scongiurando un terza ondata, è una "zona bianca rafforzata", con tra le altre misure il coprifuoco alle 24. Al riguardo Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, ha detto: "Sarebbe devastante spiegare che il coprifuoco rimane fino al 21 giugno e la zona bianca non porta nessuna utilità".

Nel frattempo continua la campagna di immunizzazione. In particolare torna al centro del dibattito il tema dei vaccini in vacanza. Il generale Figliuolo ha spiegato di non essere contrario, ma di voler "evitare transumanze di vaccini e vaccinatori".

Con l'arrivo dell'estate si parla di green pass sanitario europeo, per viaggiare liberamente dentro l'Italia e fuori, tra i 27 Paesi dell'Unione. Il presidente del Consiglio Mario Draghi sul cosiddetto 'certificato verde' ha detto "sarà pronto a metà giugno". Ma restano dubbi ancora da risolvere. "Ci sono ancora questioni aperte su cui si dovrà pronunciare l'Ema - ha spiegato Draghi - in particolare sulla durata di questo passaporto".

Il bollettino Covid del 26 maggio

Il bollettino del 25 maggio

Dati dalle regioni / Toscana

I nuovi casi Covid registrati in Toscana nelle 24 ore sono 258 su 19.263 test di cui 10.906 tamponi molecolari e 8.357 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,34% (4,3% sulle prime diagnosi). È quanto reso noto dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sui social. Rispetto a ieri il numero dei positivi è maggiore (erano 215) così come i test effettuati (erano 18.710) quindi si registra un aumento del tasso di positività (era 1,15%).

Sono 255 i casi di contagio da Coronavirus registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, con il totale di casi a 422.488 da inizio pandemia. Lo ha riferito il presidente regionale Luca Zaia. L'incidenza sui tamponi effettuati ieri, che sono stati 34.754, è dello 0,73%. I decessi sono stati 8, con il totale a 11.540. Gli attuali positivi sono 9.704. Negli ospedali si registra un forte calo, con 773 ricoverati (-60), dei quali 681 in area non critica (-57) e 92 nelle terapie intensive (-3).

Sono 132 i positivi al Coronavirus nelle Marche nell'ultima giornata su 1.991 nuove diagnosi (6,6%). Lo comunica il Servizio Sanità della Regione: «testati 3.997 tamponi: 1.991 nel percorso nuove diagnosi (di cui 473 nello screening con percorso Antigenico) e 2.006 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 6,6%)». Nel Percorso Screening Antigenico «effettuati 473 test e riscontrati 20 casi positivi (da sottoporre a tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 4%.

Basilicata

Sono 66 i nuovi contagi rilevati in Basilicata a fronte di 1.164 tamponi molecolari processati. Si segnalano 171 guariti e nessun decesso, mentre i ricoveri in terapia intensiva sono 4. I lucani attualmente positivi sono 4.105, di cui 4.026 in isolamento domiciliare. Sono invece 20.882 le persone guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 550 quelle decedute. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 79.

Le altre regioni

In Molise 9 nuovi positivi.