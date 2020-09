Roma, 4 settembre 2020 - Nuovo bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia. Dopo la risalita dei contagi di ieri, che hanno superato il tetto dei mille positivi, fra cui anche Silvio Berlusconi, ora ricoverato al San Raffaele, si attende di sapere se gli aggiornamenti dal ministero della Salute, su casi, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive, confermeranno la tendenza alla salita della curva epidemica. Intanto, continua la sperimentazione dei test rapidi per individuare il Covid19 e, dopo i porti e gli aeroporti, il Ministero della salute pensa ai test rapidi anche nelle scuole. Anche nel resto del mondo la pandemia continua a estendersi. L'allerta è alta in America Latina e in India, ma anche in Europa la situazione non migliora: in Francia alcune scuole già richiudono e a Madrid da lunedì sono state annunciate nuove restrizioni. Sempre più intensa la corsa al vaccino e, mentre la Russia e Cuba sembrano muovere passi avanti, è l'Oms a frenare: "Non ci sarà vaccinazione diffusa fino a metà 2021".

Covid o influenza? Ecco come distinguerli

Covid, il bilancio del 4 settembre

Pubblicheremo qui appena disponibili gli aggiornamenti dal Ministero della Salute su casi, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive.

I numeri delle Regioni

A breve qui la tabella Pdf.

Toscana: altri 99 positivi

In Toscana sono 12.179 i casi di positività al Coronavirus, 99 in più rispetto a ieri (25 identificati in corso di tracciamento e 74 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,8% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei casi odierni è di 38 anni circa, mentre per quanto riguarda gli stati clinici, il 70% è risultato asintomatico, il 21% pauci-sintomatico e 16 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 9.219 (75,7% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 567.766, 7.730 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 1.817, +5% rispetto a ieri. Oggi non si registrano nuovi decessi.

Veneto, casi salgono a 373

Aumentano di 373 casi le positività al Coronavirus registrate in Veneto nelle ultime 24 ore, che portano il totale dall'inizio della pandemia a 23.577. Circa 45 delle nuove positività registrate oggi - precisa la Regione - sono correlate a un import da un laboratorio privato di test effettuati nella seconda metà di agosto. Sono poi segnalati 121 casi a Treviso, per la maggior parte attribuibili alle positività nello stabilimento "Aia" e a viaggiatori provenienti da zone a rischio. Crescono di conseguenza anche gli attuali positivi, che sono 2.780, 166 in più rispetto a ieri, mentre vi sono 3 decessi, che portano il totale a 2.126. Nelle aree non critiche degli ospedali sono ricoverati 155 pazienti, di cui 79 positivi; nelle terapie intensive vi sono 14 ricoverati di cui 10 positivi.

Campania, 170 contagi

"Oggi abbiamo 170 positivi. Il 40 per cento proviene dall'estero o dalla Sardegna, ma cominciamo ad avere una riduzione di casi dai rientri". Lo ha annunciato il governatore della Campania Vincenzo De Luca, intervenuto in una diretta Facebook. "Oggi - ha aggiunto il presidente della Regione - registriamo un prevalere di contagio territoriale, sono quelli che non si sono segnalati alle Asl, che sono rientrati prima del 12 agosto dall'estero, qualche focolaio che emerge qui e lì. Progressivamente dobbiamo spostare il personale impegnato per i rientri nei territori. In queste ore assumeremo altre 500 persone da impegnare nei territori per i controlli e i tamponamenti".

Umbria, nuovo balzo

Nuovo balzo avanti dei contagi da Covid in Umbria: 35 positivi nell'ultimo giorno, 1.874 dall'inizio della pandemia. Aumentano anche i ricoverati che passano da 12 a 14 (da due a tre in terapia intensiva). Lo riporta in sito della Regione. Registrati dieci nuovi guariti, 1.462 complessivamente, con gli attualmente positivi che salgono da 307 a 332. La dashboard riporta ancora 80 morti, ma l'81esima vittima in Umbria è stata segnalata oggi dall'ospedale di Perugia. Eseguiti nelle ultime 24 ore 2.176 tamponi, 162.240 complessivamente.

Le altre Regioni

Tornano a calare i contagi nelle Marche. Dopo i 21 di ieri, il bollettino sul Coronavirus di oggi, 4 settembre, parla di 17 nuovi casi nelle ultime 24 ore, quando sono stati processati 1.538 tamponi. In Abruzzo, invece, c'è anche un bambino di un anno tra i 25 casi positivi al Covid 19 e, come accade ormai da giorni, nessun decesso. Sono 8 i nuovi contagi in Friuli Venezia Giulia.

Le altre notizie di oggi

Coronavirus, Berlusconi ricoverato al San Raffaele. "Inizio di polmonite bilaterale"

Dall’odio agli abbracci, è la rivincita di Berlusconi

Coronavirus, positivi altri tre giocatori del Psg. Fra questi c'è Icardi