Roma, 19 agosto 2020 - Nuovo bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia. Si attendono a breve i dati sul Covid19 dal Ministero della Salute, dopo giorni in cui si registra un alto numero di positivi, rispetto alle settimane precedenti. L'attenzione è mantenuta alta sui rientri dalla vacanze e, a tal proposito, sono già 10 i turisti trovati positivi al Coronavirus nel resort di Santo Stefano in Sardegna. Rispetto ai nuovi contagi, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, avverte: "Sono casuati da comportamenti di incredibile superficialità". E richiama ai "doveri di responsabilità ineludibili, per se stessi, per le proprie famiglie e per la comunità". Intanto, al momento c'è la certezza che non si tornerà nelle discoteche: difronte all'andamento della curve epidemiologica, il Tar del Lazio ha respinto la sospensione cautelare dell'ordinanza con la quale il Ministro della Salute ha chiuso le discoteche e introdotto l'obbligo di mascherina dalle 18 alle 6 nei luoghi pubblici. Sul vaccino, invece, il ministro della Salute Roberto Speranza assicura: "Il vaccino sia un bene pubblico di tutti, non un privilegio di pochi. È il principio che ci guida nelle iniziative che stiamo portando avanti a livello internazionale. Le parole di Papa Francesco ci esortano a tenere sempre vivo questo valore". Nel frattempo, anche nel resto del mondo il Covid avanza senza sosta: ormai più di 780.000 i morti a livello globale.

Covid, il bilancio di oggi, 19 agosto

I numeri delle Regioni

Lombardia

Sono 91 i nuovi casi da Coronavirus, registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, e 4 i morti. Dei nuovi casi, 23 a Milano e provincia, 16 a Milano città. Cresce il numero di pazienti guariti/dimessi: sono +79, per un totale complessivo di 75.398 dall'inizio dell'epidemia, di cui 1.311 dimessi e 74.087 guariti. Stabile la terapia intensiva con 14 pazienti ricoverati mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 151 (+1).

Toscana

In Toscana sono 10.925 i casi di positività al Coronavirus, 40 in più rispetto a ieri (11 identificati in corso di tracciamento e 29 da attività di screening), di cui 5 notificati ma residenti in altre regioni. L'età media dei nuovi casi odierni è di 38 anni circa. Poi, la Regione comunica che sono 33 i focolai di Coronavirus attualmente attivi in Toscana, scoperti dai primi di luglio ad oggi, per un riscontro sanitario totale di 151 casi positivi di Covid. Del totale dei focolai attivi, 17 sono maturati nel corso della settimana scorsa. I cluster, specifica la Regione, sono composti da un minimo di due casi, spesso in ambito familiare, fino ad un massimo di 25 casi collegati tra loro.

Marche

Dopo il balzo di ieri, i contagi tornano a scendere nelle Marche. Il bollettino di oggi sulla diffusione del Coronavirus pubblicato dal Gores parla di 7 nuovi casi in Regione.

Le altre Regioni

Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati registrati 33 nuovi casi positivi al Coronavirus, su 2694 test effettuati. In Abruzzo 7 casi da Covid.

Le altre notizie

Sta aumentando la carica virale, ossia il numero delle copie di materiale genetico del nuovo Coronavirus presenti in un millilitro di materiale biologico, prelevato con il tampone: un fenomeno che secondo gli esperti potrebbe essere la spia dell'emergere di nuove infezioni. E' quanto rende noto il virologo Francesco Broccolo, dell'Università Milano Bicocca e direttore del laboratorio Cerba di Milano. Se tra fine luglio e i primi di agosto la carica virale era inferiore a 10.000, attualmente si rilevano casi di oltre un milione. Anche per l'infettivologo Massimo Galli, dell'Ospedale Sacco e dell'Università Statale di Milano, la presenza di una forte carica virale rilevata nei tamponi "è purtroppo un fenomeno che nell'ultimo periodo si è verificato più volte e che è il segnale di molte nuove infezioni»" Broccolo ha aggiunto che "circa la metà dei tamponi rilevati nell'ultima settimana supera il milione di copie di materiale genetico del virus, l'Rna, presenti nelle particelle virali infettive in un millilitro di tampone". Si rilevano, inoltre, casi nei quali il numero di copie è di un miliardo: "Questo può voler dire - ha osservato il virologo - che il virus si replica bene in alcuni organismi e che questi soggetti potrebbero essere dei super diffusori. Vale a dire che le goccioline di saliva emesse con un colpo di tosse o con uno starnuto potrebbero contenere un numero elevato di particelle virali".

