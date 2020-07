Roma, 12 luglio 2020 - Nuovo bollettino sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus in Italia. A breve gli aggiornamenti dal Ministero della Salute su casi, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive. Intanto, difronte all'andamento dei casi di Covid19, continua a seguire la linea della prudenza il ministro della Salute Roberto Speranza: "200mila contagi Covid in un solo giorno a livello mondiale - scrive in un tweet -, mai prima un numero così alto in sole 24 ore. Questo ci dice che non è vinta e che serve ancora attenzione da parte di tutti. Dobbiamo continuare a seguire la linea della prudenza e della gradualità". Se infatti in Italia la corsa del Covid è rallentata, continua ad allarmare in molti paesi nel resto del mondo: oggi, segnala l'Oms, oltre 220mila positività.

Il bilancio di oggi, 12 luglio

Lazio

"Oggi nel Lazio registriamo un dato di 20 casi, di cui 16 di 'importazione', equivalenti all'80%". Lo rende noto l'assessore alla Sanità regionale, Alessio D'Amato, il quale precisa, inoltre, che "12 dei 16 casi di 'importazione' hanno un link con voli di rientro dal Bangladesh già attenzionati". A Roma "prosegue senza sosta l'attività ai drive-in per il contact tracing della comunità del Bangladesh - aggiunge D'Amato -: abbiamo superato la quota dei 2.500 tamponi e abbiamo aperto anche i drive-in del San Giovanni e di piazzale Tosti".

Emilia Romagna

Dopo la positività al Covid-19 di un tesserato (non un calciatore) del Parma, il club ducale ha reso noto di aver effettuato altri test al gruppo risultati tutti negativi. Come previsto dal protocollo e in attesa di ulteriori approfondimenti, calciatori, staff e addetti continueranno a rimanere in isolamento, ma la gara in programma col Bologna dovrebbe svolgersi regolarmente come da programma.

Veneto

Sono 16 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, che portano il totale dall'inizio della pandemia a 19.395. Il dato porta a un aumento delle persone attualmente positive (408, +10 rispetto a ieri), ma sono invariati i soggetti posti in isolamento fiduciario (1.298). Non cresce invece il numero di decessi, fermo a 2.039, di cui 1.435 negli ospedali.

Le altre Regioni

Nelle Marche e in Toscana oggi un solo nuovo caso. Nessun nuovo contagio in Puglia, mentre in Abruzzo tre nuovi casi positivi. Zero decessi, quattro nuovi casi positivi di cui due asintomatici in Piemonte.

I numeri delle Regioni

