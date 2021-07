Roma, 1 luglio 2021 - Attesa per il nuovo bollettino del ministero della Salute sull'andamento epidemiologico del Coronavirus in Italia. I dati sui nuovi contagi restano buoni come evidenzia anche il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe, che però lancia l'allerta sugli oltre 7 milioni di over 60 parzialmente o totalmente esposti a rischio di malattia grave che non hanno adeguata copertura contro la variante Delta perché non hanno ancora ricevuto nemmeno una dose o sono in attesa della seconda. E un cluster legato a questa mutazione è stato tracciato e isolato a Lanciano (Chieti): 11 persone, legate tra loro da vincoli di parentela o di rapporti stretti, sono risultate positive al tampone e su sei è stata rilevata - appunto - la variante Delta. E proprio in merito alla sua diffusione l'Oms lancia l'allarme sul rischio di "una nuova ondata in Europa".

"A luglio manterremo la quota di somministrazione delle 500mila dosi di vaccini al giorno", fa sapere il commissario straordinario Francesco Figliuolo in merito alla richiesta delle Regioni di poter avere un numero maggiori di dosi vaccinali anti Covid. "Avremo le stessi dosi di vaccini Rna di giugno", ma "il problema è legato alle agende che molte Regioni hanno programmato prima che uscissero le nuove prescrizioni del Cts che portano Astrazeneca a essere utilizzata solo per le seconde dosi per gli over 60".

L'Ema, dal canto suo, rassicura che tutti e quattro i vaccini approvati proteggono dalla variante Delta (ovviamente per Pfizer, Moderna e Astrazeneca servono le due dosi), oltre a sottolineare che "è storicamente provato che la vaccinazione eterologa è efficace e ha una solida base scientifica" ("studi preliminari condotti in Germania e Spagna indicano che non ci sono rischi per la sicurezza e che tale vaccinazione è efficace").

Ed entra oggi in vigore il Green Pass Ue, la certificazione verde che favorisce gli spostamenti tra i 27 Paesi. Finora ne "sono già stati generati oltre 200 milioni - ha detto la presidente dela Commissione Europea, Ursula von der Leyen -. Stiamo aiutando gli europei a recuperare la libertà che apprezzano tanto".

Il bollettino del 20 giugno

Il bollettino Covid del 1 luglio

Le Regioni / Veneto

Sono 55 i nuovi casi di contagio Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore e si registra un nuovo decesso. ll totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 425.478, quello delle vittime a 11.616. Sono complessivamente 247 i posti letto occupati da malati Covid (-3), con le terapie intensive che calano a 17 pazienti e (-5). Per quanto riguarda i vaccini, ieri sono state somministrate in Veneto 44.326 dosi, che portano il totale dall'inizio della campagna a 4.193.228, l'88% delle forniture ricevute dalla sanità regionale. Le persone che hanno già completato il ciclo con il richiamo sono 1.493.901, il 30,8% della popolazione residente, mentre quelle che hanno ricevuto una sola dose sono 2.663.489 (54,9%).

In Toscana si registrano 53 nuovi positivi (52 confermati con tampone molecolare e 1 da test rapido antigenico), che portano il totale dei casi a quota 244.327. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 6.452 tamponi molecolari e 6.865 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,4% è risultato positivo. Sono invece 4.734 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l'1,1% e' risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 1.744, -3,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 109 (5 in meno rispetto a ieri), di cui 23 in terapia intensiva (1 in meno). Infine si registrano 2 nuovi decessi: un uomo e una donna con un'età media di 69 anni.

Nuovo picco di contagi da Coronavirus nelle Marche: dopo giorni di numeri bassi, i nuovi positivi rilevati nell'ultima giornata schizzano a 46 su 988 nuove diagnosi, rapporto positivi/testati 4,7%: nella provincia di Ascoli Piceno ci sono ben 27 casi, 7 nella provincia di Macerata, 4 nella provincia di Ancona, 4 nella provincia di Fermo, 2 nella provincia di Pesaro Urbino e 2 fuori regione.

Su 6.204 test processati in Puglia, 40 hanno dato esito positivo: si tratta dello 0,64% del totale. Più della metà delle nuove positività sono state rilevate in provincia di Lecce in cui si contano 22 malati covid in più rispetto a ieri. Cinque nuovi contagiati si registrano in ognuna della province di Brindisi, Taranto e Bari mentre un caso è stato rilevato in provincia di Foggia. Di un altro positivo non è nota la residenza mentre un altro riguarda un residente fuori regione. Gli attualmente positivi sono 2.727 di cui 130 ospedalizzati: uno in meno rispetto a ieri. Non sono state registrate vittime, mentre il totale dei guariti sale a 244.012 unità: 251 in più rispetto a ieri.

In Basilicata sono 16 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2. mentre in Sardegna si registrano 10 nuovi positivi ma 7 ricoveri in più in area medica.