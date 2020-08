Roma, 2 agosto 2020 - Nuovo bollettino dell'epidemia da Coronavirus in Italia. Dopo che la curva epidemica sale e scende a giorni alterni, ma l'emergenza Covid non si appresta a cessare, a breve si attendono gli ultimi aggiornamenti dal Ministero della Salute. Intanto, anche nel resto del mondo la pandemia non accenna ad arrestarsi. Il Paese più colpito rimangono gli Stati Uniti, con 4.620.502 casi di contagio e 154.449 decessi, ma anche in Europa la situazione continua a preoccupare. La Francia registra un record di contagi, con 1.600 nuovi contagi in 24 ore, mentre la Grecia corre ai ripari: mascherine obbligatorie al chiuso e divieto di assembramento. Insomma, il temuto effetto vacanze sulla pandemia da Coronavirus c'è già, mentre l'Oms avverte che la pandemia sarà "molto lunga".

Covid, il bilancio di oggi, 2 agosto

Emilia Romagna

Sono 49 i nuovi positivi in Emilia Romagna rispetto a ieri. Non si registra nessun nuovo decesso. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 7.503, per un totale di 673.244. A questi si aggiungono anche 1.152 test sierologici. I guariti salgono a 23.943 (+18). I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 1.540 (30 in più rispetto a ieri).

Lazio

"Oggi registriamo nel Lazio 17 casi. Di questi, 4 sono di importazione: due dal Messico, uno dall'India e uno dalla Romania". Lo rende noto l'assessore alla Sanità regionale, Alessio D'Amato, precisando che nelle ultime 24 ore non è stato registrato alcun decesso. Poi, aggiunge D'Amato: "Al Porto di Civitavecchia sono state poste in isolamento due navi da crociera che stavano riarmando gli equipaggi in vista della riapertura delle crociere. La 'Costa Deliziosa', con un gruppo di 28 persone dell'equipaggio dalle Filippine e due sono risultate positive ora allo Spallanzani. La 'Costa Favolosa' con un con un caso positivo tra l'equipaggio sempre dalle Filippine".

Le altre Regioni

In Toscana si sono registrati 9 nuovi casi da Coronavirus nelle ultime 24 ore. In Umbria, invece, due nuovi contagi. Quattro nuovi positivi in Sardegna e otto in Puglia.

I numeri delle Regioni

Le altre notizie di oggi

